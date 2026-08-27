Ảnh vệ tinh hậu quả của trận lũ quét 'tử thần' ở biên giới Nepal - Trung Quốc
Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy sức tàn phá kinh hoàng của trận lũ quét lớn xảy ra tại biên giới Nepal - Trung Quốc khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.
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Trận lũ quét lớn tràn qua khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp Tây Tạng của Trung Quốc ghi nhận thiệt hại lớn về người và tài sản.
Những dòng sông trong hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cho thấy nước sông dâng cao và đục ngầu sau thảm họa. Dòng nước lũ cuốn trôi cầu cống, nhà cửa và đường sá.
Nhóm nhà khoa học quốc tế đưa ra giả thuyết rằng nguyên nhân của trận lũ lụt có thể là do tảng băng lớn tách ra từ sông băng. Họ tin vụ lở đất xảy ra đồng thời với hỗn hợp băng, đá, bùn trôi xuống sườn núi, mang theo trầm tích ngấm nước trên đường đi.
Các video cũng cho thấy sự tàn phá khủng khiếp do dòng nước lũ tràn xuống từ những ngọn núi gây ra. Một cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nhấn chìm hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút.
Sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ quét nhìn từ trên cao. (Video: CCTV)