Phi công kể lại cảnh tượng lũ quét tràn xuống biên giới Nepal - Trung Quốc nhìn từ trên cao

Một phi công trực thăng, người đã chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8 ở biên giới Trung Quốc - Nepal, cho biết dòng nước lũ cao "từ 5 đến 6 m" đã đổ ập xuống trong nháy mắt, cuốn trôi hàng trăm người và nhiều công trình.

"Khoảng 5 phút trước khi hạ cánh, chúng tôi nhìn thấy bụi bốc lên từ phía dòng sông”, phi công Aman Budathoki chia sẻ với CNN. "Ban đầu, cảnh tượng đó trông giống như một vụ sạt lở đất. Chúng tôi thậm chí còn đoán rằng có thể quân đội đang dùng thuốc nổ để làm đường”.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giây sau đó, phi công Budathoki đã nhìn thấy dòng nước lũ sẫm màu cùng đất đá đổ ập xuống."Chúng tôi nhìn thấy những con sóng nước cao tới 5-6 m... Chúng tôi bắt đầu bay lượn quanh các ngôi làng ở đó và thấy những cây cổ thụ cùng vài chiếc xe đang bị dòng nước cuốn trôi”, ông kể lại. "Đó là một tình huống vô cùng đáng sợ. Chúng tôi thậm chí còn thử bay theo dòng lũ một lúc để đánh giá mức độ thiệt hại”.

“Tôi chưa từng chứng kiến sức mạnh của thiên nhiên bộc phát theo cách như vậy”, viên phi công nói.

Một ngôi làng bị cuốn trôi

Đến sáng 27/8, các đội cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau vụ lũ quét.

Giới chức cho biết nhiều người mất tích là du khách nước ngoài. Số người thiệt mạng được dự báo có thể sẽ còn tăng.

Cảnh sát Nepal cho biết đã tìm thấy 157 thi thể sau trận "lũ lụt tàn khốc", đồng thời lực lượng chức năng đang nỗ lực di dời những gia đình tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo hãng tin chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc, chính quyền Tây Tạng đã huy động gần 800 nhân viên cứu hộ, 150 phương tiện cùng chó nghiệp vụ và xuồng cao tốc để hỗ trợ công tác cứu nạn.

Tại khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa, lực lượng cứu hộ đã phải lội qua bùn lầy để tìm kiếm người sống sót sau khi nước lũ nhấn chìm các tầng dưới của những tòa nhà cao tầng.

Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Nuwakot (Nepal). (Ảnh: AP)

Theo Bộ Du lịch Nepal, khoảng 403 du khách - trong đó có 341 người nước ngoài - đã bị mất liên lạc trong vài giờ sau khi thảm họa xảy ra.

Cơ quan này cho biết, trong số những người nước ngoài mất tích có 142 công dân Ấn Độ, cùng du khách đến từ Úc, Anh, Malaysia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Hàn Quốc và Mỹ.

"Toàn bộ các ngôi làng và khu vực giao thương đã bị san phẳng”, ông David Fisher - trưởng đại diện tại Nepal của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) - cho biết.

Hiệp hội đang khẩn trương huy động các vật tư khẩn cấp, bao gồm chăn, bộ sơ cứu, cáng và túi đựng thi thể đến hiện trường.