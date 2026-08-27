Ít nhất 150 người đã thiệt mạng khi lũ quét cuốn trôi hàng trăm du khách ở biên giới Nepal - Trung Quốc: Cây cầu sụp đổ trong tích tắc, cứu hộ gấp rút từng giây

Theo các quan chức Nepal, hơn 300 người nước ngoài vẫn mất tích.

Hàng trăm khách du lịch, phần lớn là người nước ngoài, đã mất liên lạc tại Nepal vào ngày thứ Tư (26/8) sau khi một trận lũ lụt lớn càn quét qua khu vực biên giới với Tây Tạng (Trung Quốc).

Tính đến sáng 27/8 theo giờ Việt Nam, hơn 150 người được xác nhận thiệt mạng và con số thương vong có thể còn tăng lên khi hàng trăm người vẫn còn mất tích. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết các hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục suốt đêm và vẫn đang gấp rút được thực hiện

Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng lên.

Ảnh: AFP

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Nepal, hơn 300 người nước ngoài vẫn mất tích, trong đó có ít nhất 47 người Mỹ và khoảng 133 người Ấn Độ. Khu vực này nằm trên tuyến đường phổ biến đến núi Kailash, một ngọn núi ở Tây Tạng gần biên giới được các tín đồ Hindu, Phật giáo, Jain và Bonpo tôn kính.

Nhiều công ty du lịch và leo núi cung cấp các gói tour đưa đón du khách giữa thủ đô Kathmandu của Nepal và núi Kailash, mặc dù việc tiếp cận địa điểm hành hương này đã bị gián đoạn nhiều lần trong những năm gần đây do đại dịch COVID-19 và các tranh chấp chính trị giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Trận lũ lụt đã tàn phá tuyến đường bộ giữa Kathmandu và Tây Tạng, tuyến đường thường được nhiều đoàn du lịch sử dụng. Một vị đạo sư người Ấn Độ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng 77 người hành hương do tổ chức của ông dẫn dắt đang ở biên giới Trung Quốc - Nepal khi thảm họa bắt đầu và hiện vẫn mất tích.

Những thước phim được chia sẻ cho thấy dòng nước lũ tràn vào biên giới Nepal-Trung Quốc và nhiều làng mạc bị nhấn chìm. Một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại cảng Gyirong của Trung Quốc. Một video khác cho thấy khoảnh khắc một cây cầu sụp đổ và bị cuốn trôi chỉ trong tích tắc.

Video ghi lại tình cảnh hiện tại ở khu vực thảm hoạ

Một vụ sạt lở đất mạnh đã chặn dòng sông Bhote Koshi, khiến một dòng nước lũ chảy xiết từ Trung Quốc xuống Nepal. Một nhóm các nhà khoa học tin rằng một tảng băng có thể đã vỡ ra và rơi xuống thung lũng bên dưới, điều này đã gây ra hoặc ít nhất là làm trầm trọng thêm hậu quả của vụ sạt lở đất.

Nguồn: CNN