Tất cả mọi thứ đều bị cuốn trôi: Chùm ảnh lột tả cảnh tượng “như tận thế” tại biên giới Nepal - Trung Quốc sau lũ quét kinh hoàng khiến ít nhất 160 người thiệt mạng

Sức mạnh của trận lũ quét đã cuốn trôi toàn bộ làng mạc, chợ búa, cũng như các phương tiện cơ giới, đường sá và các công trình điện lực.

Hơn 160 người đã thiệt mạng và hàng trăm du khách mất tích ở biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) sau trận lũ quét và sạt lở đất lớn hôm 26/7. Đây là con số thống kê vào sáng 27/8 (giờ Việt Nam) theo BBC. Số thương vong dự kiến sẽ còn tăng khi rất nhiều người vẫn đang mất tích.

Theo các quan chức, trong số những du khách mất tích có hơn 100 người từ Ấn Độ, 54 người từ Mỹ, 34 người từ Úc và 33 người từ Anh, cũng như hơn 100 người đến từ Nepal. Khu vực này rất nổi tiếng với những người hành hương và leo núi.

Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Ấn Độ nằm trong số các quốc gia đã cam kết hỗ trợ hoặc gửi hàng cứu trợ.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, lớp bùn dày 1,5 mét và mưa lớn đang gây khó khăn cho việc tiếp cận khu vực thảm họa.

Lời kể các nhân chứng

Hàng chục sĩ quan cảnh sát và quân nhân Nepal cũng như các công nhân ngành điện lực đang mất tích. "Gia đình tôi đã bị cuốn trôi ngay trước mắt tôi", một người phụ nữ kể lại - bà và con trai đã sống sót bằng cách leo lên mái nhà.

“Đó là một dòng bùn khổng lồ ập thẳng về phía chúng tôi,” ông Keshav Prasad Baral, 68 tuổi, người đang được điều trị tại một bệnh viện nhỏ, cho biết. “Càng đến gần, dòng bùn càng dâng cao. Khi thấy nó vào nhà, tôi cố nắm lấy tay vợ và đưa cô ấy ra sân thượng. Nhưng cô ấy đã bị dòng bùn cuốn trôi. Bốn hoặc năm tiếng sau, một chiếc trực thăng đến cứu tôi. Vợ tôi vẫn đang mắc kẹt đâu đó dưới lớp bùn. Cô ấy đã mất rồi”.

Một người sống sót khác, cũng được hãng Reuters dẫn lời, kể lại việc mình được cứu sống nhờ bám vào một cây xoài khi chứng kiến ngôi nhà nơi anh ta đang làm việc biến mất.

Sức mạnh của trận lũ quét đã cuốn trôi toàn bộ làng mạc, chợ búa, cũng như các phương tiện cơ giới, đường sá và các công trình điện lực.

Ảnh: Reuters

Ảnh: AFP

Ảnh: Reuters

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP Nguyên nhân thảm họa chưa được làm rõ

Nguyên nhân của thảm họa vẫn chưa được làm rõ ngay trong những giờ đầu sau khi xảy ra thảm họa vào rạng sáng thứ Tư, nhưng Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal cho biết một trận động đất có thể đã gây ra sạt lở đất, làm tắc nghẽn dòng sông và khiến nước tràn xuống hạ lưu.

Các giả thuyết khác được đưa ra bao gồm lũ lụt từ hồ băng – khi bức tường mảnh vụn dễ vỡ ngăn cản sự tan chảy của sông băng sụp đổ – hoặc lở băng, theo báo cáo của AFP.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết hôm thứ Năm (27/8) rằng "một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra gần biên giới giữa Nepal và Trung Quốc" vào lúc 8 giờ 37 phút sáng giờ địa phương ngày thứ Tư.

Cơ quan này cho biết: “Sự kiện này ban đầu được báo cáo là một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter. Phân tích bổ sung dữ liệu từ các trạm địa chấn gần đó, sóng địa chấn chu kỳ dài và ảnh vệ tinh đã dẫn đến kết luận rằng sự kiện địa chấn này thực chất là sự sụp đổ của sông băng và dòng chảy bùn đá, và không có trận động đất nào xảy ra”.

Nguồn: The Guardian, BBC, CNN