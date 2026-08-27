Hơn 30 học sinh nhập viện vì bữa trưa bị “nêm” nhầm bột giặt thay muối

Nhiều học sinh đã phải nhập viện sau bữa trưa tại một trường học ở Ấn Độ, khi nhà trường phát hiện nghi vấn bột giặt bị đưa nhầm thay muối.

Ít nhất 34 học sinh tại một trường công lập ở bang Bihar, Ấn Độ, phải nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, chóng mặt và nôn mửa. Nguyên nhân ban đầu được cho là đầu bếp đã sử dụng nhầm bột giặt thay cho muối trong bữa trưa.

Sự việc xảy ra ngày 18/8 tại Trường Trung học Parsa, thuộc khu vực Noorsarai, huyện Nalanda, bang Bihar. Theo các báo cáo, các học sinh đã dùng bữa trưa gồm cơm và món rau củ khoai tây, đậu nành theo thực đơn của trường.

Hàng chục học sinh phải nhập viện sau khi được cho ăn nhầm bột giặt trong bữa trưa tại trường (Ảnh: Yahoo)

Trong bữa trưa, một số học sinh nhận thấy món ăn nhạt nên đề nghị được thêm muối. Tuy nhiên, các em lại được đưa nêm nhầm bột giặt thay vì muối. Ngay sau khi ăn, nhiều học sinh bắt đầu có biểu hiện bất thường như nóng rát ở bụng và cổ họng, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn và nôn mửa. Một số em thậm chí được cho là đã ngất xỉu.

Ban đầu, nhà trường tiến hành sơ cứu cho các em ngay tại trường. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe không cải thiện, những học sinh bị ảnh hưởng được đưa đến Bệnh viện Sadar Biharsharif để kiểm tra và điều trị. Ít nhất 34 em được xác nhận phải nhập viện.

Thông tin ban đầu từ nhà trường cho rằng sự cố bắt nguồn từ một sai sót trong quá trình phục vụ bữa ăn. Hiệu trưởng Shailendra Kumar Singh cho biết khi một số học sinh đề nghị thêm muối, nhân viên đã đưa nhầm bột giặt thay cho muối.

Theo lời hiệu trưởng, tại thời điểm đó chỉ có một trong ba nhân viên bếp đang chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. Bữa trưa được cung cấp thông qua một tổ chức phi chính phủ.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh. Một quan chức giáo dục địa phương cho biết kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi có báo cáo y tế, đồng thời khẳng định những người có sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Jay Prakash Singh, quan chức y tế huyện Nalanda, đã đến bệnh viện kiểm tra tình hình của các học sinh. Các em được xác định bị ảnh hưởng sau khi ăn bữa trưa, nhưng tình trạng sức khỏe hiện đã ổn định và không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ trưởng Phát triển nông thôn và Quan hệ công chúng bang Bihar Shravan Kumar cũng đến bệnh viện thăm các học sinh. Ông cho biết chính quyền sẽ tiến hành điều tra chi tiết để làm rõ sai sót trong quá trình chuẩn bị và phục vụ bữa ăn.

Sự việc tại Nalanda một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm trong chương trình bữa trưa học đường của Ấn Độ. Đây là chương trình cung cấp các bữa ăn miễn phí cho hàng triệu học sinh tại các trường công lập, với mục tiêu cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích trẻ em đến trường và hạn chế tình trạng bỏ học.

Việc cung cấp bữa ăn với quy mô lớn khiến khâu kiểm soát nguyên liệu, bảo quản thực phẩm và quy trình chế biến, phục vụ trở thành những yếu tố đặc biệt quan trọng. Chỉ một sai sót trong quá trình chuẩn bị cũng có thể ảnh hưởng đến số lượng lớn học sinh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra sự cố liên quan đến bữa trưa học đường tại bang Bihar. Theo truyền thông Ấn Độ, trong những tháng gần đây, một số vụ học sinh đồng loạt bị ảnh hưởng sức khỏe sau khi dùng bữa tại trường cũng đã được ghi nhận. Điều này làm gia tăng yêu cầu về việc kiểm tra nguồn thực phẩm, điều kiện bếp ăn và trách nhiệm giám sát tại các trường học.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm soát tại những bếp ăn phục vụ trẻ em, từ cách bảo quản các loại nguyên liệu đến việc phân biệt rõ thực phẩm với hóa chất tẩy rửa. Một sai sót tưởng như đơn giản có thể nhanh chóng trở thành sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng.

Nguồn: Yahoo News, Thehindu