Nhà ga dài 430m, trị giá 12,5 tỷ USD vừa đưa vào vận hành ngay sát vách Việt Nam, tiếp nhận các tàu có trọng tải từ 100.000 đến 300.000 tấn

Công trình được kết nối trực tiếp với hệ thống bể chứa của tổ hợp hóa dầu Huajin Aramco trị giá khoảng 12,5 tỷ USD.

Ảnh minh họa

Trung Quốc vừa đưa vào vận hành một bến cảng dầu mới tại thành phố Panjin, tỉnh Liêu Ninh, có khả năng tiếp nhận các tàu chở dầu trọng tải từ 100.000 đến 300.000 tấn. Công trình được kết nối trực tiếp với hệ thống bể chứa của tổ hợp hóa dầu Huajin Aramco trị giá khoảng 12,5 tỷ USD.

Theo Splash247, ngày 10/9/2026, bến tàu mới tại khu vực cảng Rongxing, Panjin, đã hoàn tất dỡ lô dầu thô đầu tiên từ một tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC), đánh dấu việc cơ sở này chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang khai thác thương mại.

Bến tàu có chiều dài 430 mét, được thiết kế để tiếp nhận các tàu có trọng tải từ 100.000 đến 300.000 tấn. Hệ thống đường ống tại đây cho phép dầu sau khi dỡ từ tàu được vận chuyển trực tiếp đến các bể chứa của khu phức hợp hóa dầu, thay vì phải trung chuyển qua các cảng khác.

Trước khi bến mới được xây dựng, Panjin gặp hạn chế trong việc tiếp nhận trực tiếp các siêu tàu chở dầu do thiếu bến nước sâu phù hợp. Điều này khiến chuỗi cung ứng phải sử dụng thêm các điểm trung chuyển, làm phát sinh thêm các khâu vận tải và chi phí logistics.

Tiếp nhận siêu tàu trước khi vận hành thương mại

Trước khi chính thức khai thác, bến cảng đã trải qua quá trình thử nghiệm với tàu VLCC.

Tháng 8/2026, Panjin tiếp nhận tàu chở dầu Yuan Gui Yang, dài 332,67 mét và có trọng tải khoảng 310.000 tấn, để kiểm tra khả năng hàng hải, cập bến, kết nối thiết bị dỡ hàng và vận hành các hệ thống cảng. Cuộc thử nghiệm kết thúc ngày 11/8.

Đến ngày 10/9, bến cảng tiếp nhận tàu VLCC đầu tiên chở đầy dầu và hoàn tất việc dỡ hàng. Hoạt động này mở đầu cho việc khai thác thương mại của bến dầu mới.

Tháng 5/2026, cơ sở này đã được cấp phép thực hiện các hoạt động quốc tế. Sau khi được cấp phép, cảng tiếp tục tiến hành thử nghiệm với tàu không tải trước khi chuyển sang tiếp nhận lô dầu thương mại đầu tiên vào tháng 9.

Mắt xích mới của tổ hợp hóa dầu 12,5 tỷ USD

Bến dầu mới là một phần trong cơ sở hạ tầng cung ứng của tổ hợp hóa dầu Huajin Aramco. Dự án có tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 83,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12,5 tỷ USD.

Tổ hợp này được thiết kế với một nhà máy lọc dầu công suất 300.000 thùng dầu thô/ngày, cùng các cơ sở sản xuất hóa dầu. Trong đó, nhà máy ethylene có công suất dự kiến 1,65 triệu tấn/năm, còn nhà máy paraxylene có công suất 2 triệu tấn/năm.

Saudi Aramco tham gia dự án với tư cách cổ đông và nhà cung cấp dầu. Theo thông tin được Splash247 công bố, công ty này cam kết cung cấp tới 210.000 thùng dầu thô/ngày cho liên doanh, tương đương khoảng 70% công suất lọc dầu dự kiến của tổ hợp.

Cơ cấu sở hữu của Công ty Hóa dầu Huajin Aramco gồm Tập đoàn NORINCO của Trung Quốc nắm 51%, Saudi Aramco sở hữu 30% và Panjin Xincheng Industrial Group nắm 19%.

Việc bến cảng đi vào hoạt động giúp hình thành tuyến cung ứng trực tiếp từ tàu chở dầu đến hệ thống lưu trữ của tổ hợp. Tuy nhiên, sự kiện này không đồng nghĩa toàn bộ tổ hợp lọc dầu và hóa dầu đã đi vào sản xuất thương mại.

Theo thông tin trong báo cáo, nhà máy lọc dầu vẫn cần trải qua các giai đoạn khởi động và vận hành công nghiệp. Reuters từng đưa tin vào tháng 6/2026 rằng những khó khăn về nguồn cung dầu từ Trung Đông đã khiến kế hoạch khởi động dự án bị lùi sang tháng 9 hoặc tháng 10.

Như vậy, việc Panjin đưa bến dầu mới vào khai thác trước hết đánh dấu sự hoàn thiện của một mắt xích logistics quan trọng cho tổ hợp Huajin Aramco. Khả năng tiếp nhận trực tiếp các tàu chở dầu cỡ lớn giúp kết nối vận tải biển với hệ thống kho chứa trên bờ, trong khi quy mô sản xuất thực tế của khu phức hợp sẽ phụ thuộc vào tiến độ đưa các nhà máy vào vận hành.