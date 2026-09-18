Đột kích một biệt thự sang trọng, phát hiện cảnh tượng bên trong "đại bản doanh" lừa đảo xuyên quốc gia tinh vi đến từng chi tiết

Nhóm người nước ngoài thuê một căn biệt thự với giá khoảng 600 triệu VNĐ/tháng để vận hành đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Cảnh sát Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan vừa bắt giữ một nhóm người nước ngoài thuê một căn biệt thự tại Bangkok với giá 900.000 baht/tháng (khoảng 600 triệu VNĐ) để vận hành đường dây lừa đảo qua điện thoại nhằm vào các nạn nhân người Nhật Bản.

Thiếu tướng Panthana Nuchanart, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, cho biết lực lượng chức năng đã đột kích căn biệt thự hai tầng trên đường Ekachai 112, quận Bang Bon vào tối muộn ngày 16/9. Cuộc đột kích được tiến hành sau khi người dân xung quanh báo cáo những nghi vấn về việc một lượng lớn người nước ngoài lưu trú tại đây.

Ông Panthana cho biết cảnh sát đã bắt giữ 15 người đàn ông tại căn biệt thự, bao gồm các nghi phạm người Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Một người đàn ông mang quốc tịch Thái Lan cũng bị tạm giữ.

Tại tầng hai của biệt thự, hàng loạt phòng được dàn dựng thiết kế nhìn giống hệt các trụ sở cảnh sát. Cơ quan điều tra đã tìm thấy các kịch bản bằng tiếng Nhật cùng đồng phục, thẻ công tác và phù hiệu giả của cảnh sát Nhật Bản. Trong khi đó, tầng một của căn nhà được trang bị các phòng hát karaoke và phòng chơi poker.

Các đối tượng lừa đảo giả danh cảnh sát Nhật Bản, sử dụng các phòng dàn dựng này để thực hiện cuộc gọi video tới nạn nhân. Chúng thông báo rằng các giao dịch tài chính của họ có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu họ chuyển tiền để phục vụ công tác kiểm tra.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm người Trung Quốc là những kẻ điều hành đường dây này và đã chi trả khoản tiền thuê nhà 900.000 baht mỗi tháng suốt một năm qua.

Nguồn: Bangkok Post