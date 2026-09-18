Phát hiện bộ xương người mặc quần jeans tại một khu chung cư bỏ hoang

Vụ việc rùng rợn được phát hiện tại Thái Lan. Việc điều tra ban đầu cho thấy đây là thi thể của một nam giới cao tầm 1m7.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, cảnh sát Thái Lan đang điều tra cái chết của một người đàn ông chưa xác định danh tính ở nước này. Bộ hài cốt của người này được tìm thấy bên dưới một phần bức tường gạch tại một khu chung cư bỏ hoang gần bãi biển Mae Ramphueng, tỉnh Rayong của Thái Lan.

Cụ thể, Đồn cảnh sát Phe đã nhận được tin báo từ người dân địa phương vào ngày hôm thứ Tư, 16 tháng 9 vừa qua sau khi bộ hài cốt được phát hiện bên dưới tòa nhà bỏ hoang thuộc xã Phe, huyện Mueang Rayong.

Lực lượng cảnh sát, chuyên gia pháp y và các điều tra viên hiện trường đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân được cho là nam giới, cao khoảng 170 cm và được tìm thấy trong tình trạng mặc quần jeans. Một phần bức tường gạch rộng khoảng một mét và dày chừng 13 cm đã đè lên thi thể.

Các điều tra viên ước tính người đàn ông này đã tử vong khoảng 30 ngày trước.

Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm khu vực xung quanh và thu thập các bằng chứng tại hiện trường để phục vụ công tác giám định pháp y. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định danh tính nạn nhân và kiểm tra xem có ai được báo cáo mất tích tại các khu vực lân cận gần đây hay không.

Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay bất kỳ bằng chứng nào khác giúp xác định danh tính người đàn ông này. Một giả thuyết ban đầu đang được xem xét là có ít nhất hai người đã tra tấn và sát hại nạn nhân trước khi đặt một phần bức tường đè lên thi thể ông.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa loại trừ khả năng tử vong do nguyên nhân tự nhiên, tai nạn hoặc các khả năng khác, đồng thời đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết. Các điều tra viên đang tiếp tục thu thập thông tin và lấy lời khai của những người có thể nắm bắt thông tin về vụ việc.

Được biết, khu chung cư bị bỏ hoang này rất ít người qua lại; cảnh sát cho biết thi thể có thể đã nằm đó nhiều tuần mà không ai hay biết, khiến các điều tra viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm manh mối.

Gia Linh (Theo The Thaiger)