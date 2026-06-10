Phát hiện 78 bộ xương người trong một mương nước

Các nhà khoa học cho biết các ngôi mộ "có vẻ bất thường".

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hàng chục bộ xương người cổ đại, với gần như tất cả các phần đầu đều bị cắt rời, trong một con mương ở Trung Âu - một phát hiện mà họ thừa nhận rằng "thoạt nhìn trông thật kinh hoàng". Tuy nhiên, theo thông báo từ Đại học Kiel của Đức, những hài cốt không đầu có niên đại 7.000 năm này thực tế lại mang đến những hiểu biết mới về các cộng đồng nông nghiệp từng cư trú tại khu vực đó vào thời điểm bấy giờ.

Đại học Kiel và Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia đã cùng tài trợ cho một nỗ lực nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ, đưa các nhà khảo cổ đến địa điểm ở Vráble, một thị trấn nhỏ của Slovakia, nơi các bộ xương được khai quật. Những người tham gia dự án hiện cũng đã công bố một nghiên cứu về các phát hiện của họ trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society.

Mặc dù 78 bộ xương được tìm thấy chồng chất lên nhau ở Vráble có thể gợi ý rằng một cuộc thảm sát nào đó đã xảy ra, các nhà nghiên cứu cho biết các phân tích của họ cho đến nay chỉ ra rằng chúng đã được cố tình chôn cất theo cách đó, có khả năng là một phần của truyền thống văn hóa thời kỳ Đồ đá mới.

Martin Furholt, giáo sư tại Đại học Kiel và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố rằng các ngôi mộ "có vẻ bất thường". Theo bằng chứng mà nhóm của ông đã thu thập được cho đến nay, chúng có thể phản ánh "các thực hành xã hội" của những người định cư cổ đại, những người đã sinh sống ở khu vực xung quanh Vráble từ khoảng năm 5250 đến 4950 trước Công nguyên, theo thông tin từ trường đại học.

Các nhà nghiên cứu bắt đầu điều tra địa điểm này vào năm 2012 với hy vọng tìm hiểu thêm về mối liên hệ của nó với một giai đoạn quan trọng trong lịch sử châu Âu, nơi cả nghề làm gốm và nông nghiệp đều bùng nổ. Địa điểm khai quật hiện bao gồm nơi họ tin rằng từng là vị trí của 300 ngôi nhà trong ba khu phố khác nhau trong thời kỳ Đồ đá mới, một trong số đó được bao quanh bởi con mương nơi tìm thấy hài cốt.

Các bộ xương được phát hiện ở những vị trí có vẻ ngẫu nhiên, nằm đè lên nhau và cạnh nhau, và tất cả trừ một bộ đều được tìm thấy trong tình trạng không đầu. Các nhà nghiên cứu cho biết chỉ có một bộ xương trẻ em được tìm thấy với phần hộp sọ còn nguyên vẹn.

Họ cũng tin rằng những người sở hữu các hài cốt này đã được chôn cất ngay sau khi chết. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra với các phần đầu, mặc dù các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể đã được giữ ở một nơi nào đó tách biệt với khu vực chôn cất.

"Các đặc điểm thể hiện rõ ràng sự thao túng có chủ ý đối với các thi thể", Katharina Fuchs, đồng tác giả của nghiên cứu cũng từ Đại học Kiel, cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, Fuchs cho biết bằng chứng không gợi ý rằng các vụ chặt đầu bạo lực đã diễn ra. Thay vào đó, các hộp sọ dường như được tách rời khỏi thi thể một cách khéo léo sau khi chết. Điều đó làm cho những phát hiện này khác biệt so với các trường hợp khác khi hài cốt của các xã hội tiền sử được tìm thấy bị thao túng vật lý theo những cách tương tự.

Trong các ví dụ tương đương, họ cho biết các mô hình chôn cất như vậy được diễn giải là dấu hiệu của xung đột hoặc khủng hoảng, điều mà họ không tin rằng đã đóng vai trò ở đây.

"Việc đặt các thi thể và các bộ phận cơ thể có thể là một phần của các thực hành phức tạp, có ý nghĩa và lặp đi lặp lại", Nils-Müller-Scheesel, một đồng tác giả khác của nghiên cứu, cho biết, trong khi Furholt nói thêm: "Chúng ta phải giả định rằng những thực hành này được gắn kết trong các bối cảnh ý nghĩa hoàn toàn khác so với các xã hội hiện đại. Điều này làm cho việc diễn giải chúng trở nên vô cùng thách thức".

Nguồn: CBS News