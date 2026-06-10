Một cậu bé 5 tuổi lên nhầm chuyến tàu rồi ngủ quên, 25 năm sau chuyện không ngờ xảy ra

Cậu bé đi trên chuyến tàu đó khoảng hai ngày, một mình, hoảng sợ, không hề biết mình đang đi đâu.

Năm 1986, một cậu bé 5 tuổi tên là Saroo đi cùng anh trai Guddu gần quê nhà Khandwa ở miền trung Ấn Độ. Hai anh em nhà nghèo, thường xuyên đi tàu đến các thị trấn lân cận để tìm kiếm thức ăn và những đồng xu rơi vãi. Tại một nhà ga ở Burhanpur, Guddu bảo Saroo đợi trên ghế băng trong khi anh đi làm việc. Saroo, vì quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, Guddu đã biến mất. Saroo lang thang lên một toa tàu trống gần đó, với hy vọng tìm thấy anh trai bên trong. Thay vào đó, cửa đóng lại và tàu bắt đầu chuyển bánh. Cậu đã bị mắc kẹt.

Cậu đi trên chuyến tàu đó khoảng hai ngày, một mình, hoảng sợ, không hề biết mình đang đi đâu. Khi tàu dừng lại, cậu đang ở Calcutta, nay là Kolkata, cách nhà khoảng 1.609 km (1.000 dặm), trong một thành phố với hàng triệu dân mà cậu không biết ngôn ngữ. Cậu không thể nói cho ai biết tên thị trấn của mình. Cậu mới 5 tuổi và không biết chữ.

Điều cậu không biết, và mãi 25 năm sau mới biết, là Guddu đã thiệt mạng trên đường ray tàu hỏa ngay trong đêm đó.

Saroo sống sót ba tuần trên đường phố Calcutta trước khi vào trại trẻ mồ côi. Tại đó, một cặp vợ chồng người Úc, Sue và John Brierley, đã nhận nuôi cậu và đưa cậu về Hobart, Tasmania. "Sự xuất hiện của Saroo như một sự tái sinh trong gia đình chúng tôi", Sue Brierley chia sẻ với PEOPLE vào năm 2017. "Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, tràn ngập tình yêu và niềm vui."

Cậu lớn lên trong tình yêu thương, an toàn và cách xa quê hương một đại dương. Nhưng những ký ức không bao giờ phai mờ. Cậu vẫn có thể hình dung ra bố cục khu phố của mình, một tháp nước, một cây cầu đi bộ, một khe núi gần nhà. Cậu thậm chí còn nhớ mang máng tên khu ngoại ô của mình, mặc dù khi còn nhỏ, cậu chỉ biết nó qua âm thanh nghe giống như "Ginestlay".

Sau đó, Google Earth ra đời.

Brierley bắt đầu tính toán. Cậu biết khoảng thời gian mình đi trên chuyến tàu đó và tốc độ của tàu hỏa Ấn Độ, điều này cho cậu một bán kính tìm kiếm ước chừng xung quanh Kolkata. Sau đó, cậu bắt đầu quét một cách có phương pháp, đầy ám ảnh, lần theo các đường ray từ thành phố tỏa ra, tìm kiếm những địa danh cụ thể đã khắc sâu trong trí nhớ. Cậu đã dành nhiều năm cho việc này.

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2011, điều đó đã xảy ra. Cậu tìm thấy một thị trấn trông vô cùng quen thuộc, và bên cạnh đó là một khu ngoại ô nhỏ mà cái tên cuối cùng cũng khớp: Ganesh Talai. Không phải "Ginestlay". Đó là cách phát âm méo mó của một đứa trẻ về một địa danh có thật. Tháp nước ở đó. Cây cầu ở đó. Đó chính là nhà.

Gia đình nhận nuôi hoàn toàn ủng hộ cậu. "Nếu thằng bé muốn khám phá điều đó," Sue nói, "chúng tôi muốn nó cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn về bản sắc của mình."

Vào tháng 2 năm 2012, Brierley bay đến Ấn Độ và đi đến Ganesh Talai. Cậu đi bộ đến ngôi nhà mình nhớ, nhưng gia đình đã chuyển đi. Cách đó một quãng ngắn, cậu thấy ba người phụ nữ đang đứng bên ngoài. Người phụ nữ ở giữa bước tới.

Cậu nhận ra ngay lập tức. Và bà cũng vậy.

Đó chính là mẹ cậu, Kamla Munshi, người đã cải đạo sang Hồi giáo và lấy tên là Fatima sau khi cậu biến mất. Bà chưa bao giờ từ bỏ hy vọng rằng đứa con trai thất lạc của mình vẫn còn sống. Họ ôm nhau trên đường phố và giữ chặt lấy nhau, giữa những người hàng xóm, trong khoảnh khắc mà sau này Brierley gọi là thời khắc quan trọng nhất cuộc đời mình. Bà nắm tay cậu, dẫn vào nhà và bắt đầu gọi cho những người con còn lại để thông báo tin tức không tưởng.

Chính trong cuộc hội ngộ đó, Saroo cuối cùng đã hỏi câu hỏi không có đáp án tốt đẹp. Guddu đâu? Mắt mẹ cậu đẫm lệ. Anh trai cậu đã được tìm thấy đã chết trên đường ray tàu hỏa khoảng một tháng sau khi Saroo mất tích. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi những năm đó, bà Fatima đã mất hai đứa con trai. Giờ đây, một trong số họ đang đứng trong nhà bà, một người đàn ông trưởng thành với giọng Úc.

Một năm sau, bà Sue Brierley đến Ấn Độ để gặp bà Fatima. Với một phiên dịch viên làm cầu nối giữa hai người phụ nữ, những người theo cách riêng của mình đều là mẹ của Saroo, khoảnh khắc đó gần như quá lớn để có thể diễn tả.

"Trái đất như thể đang rung chuyển," bà Sue nói. "Tôi bắt đầu khóc, và bà ấy ôm tôi. Bà ấy nói qua phiên dịch viên, 'Giờ nó là con trai của bà. Tôi trao con trai mình cho bà'. Chúng tôi đứng đó khá lâu, chỉ ba chúng tôi ôm lấy nhau. Đột nhiên không còn tiếng động nào. Chỉ còn tiếng hơi thở của chúng tôi."

Saroo Brierley tìm thấy đường về nhà sau 25 năm nhờ Google Earth

Brierley vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với bà Fatima, thường xuyên ghé thăm và mua cho bà một ngôi nhà. Saroo đã kể lại toàn bộ câu chuyện của mình trong cuốn hồi ký A Long Way Home, tác phẩm được chuyển thể thành bộ phim Lion năm 2016, với Dev Patel đóng vai Saroo trưởng thành và Nicole Kidman trong vai Sue Brierley. Bộ phim đã nhận được 6 đề cử giải Oscar.

Nhưng phiên bản trên trang sách và trên màn ảnh đều quay trở lại cùng một cốt lõi khó tin: một đứa trẻ 5 tuổi sợ hãi đã ghi nhớ hình dáng quê nhà, mang nó đi qua một đại dương và một phần tư thế kỷ, rồi sau đó, với ánh nhìn từ vệ tinh và sự kiên trì đáng kinh ngạc, đã tìm đường trở về ngưỡng cửa của mẹ mình.

Nguồn: Upworthy