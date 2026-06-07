Bị lạc trong rừng 14 ngày không có thức ăn, người phụ nữ sống sót nhờ 1 thứ không ai ngờ

Đây là câu chuyện phi thường về sức chịu đựng và sự sáng tạo của con người trong những hoàn cảnh hiểm nghèo.

Mới đây, câu chuyện một nữ du khách người Malaysia mất tích trong rừng ở Perak suốt 14 ngày đã được tìm thấy an toàn đã khiến nhiều người bất ngờ và nể phục.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, cô Jaslinda Saludin, 49 tuổi là thành viên của một nhóm gồm 14 người leo núi và hai hướng dẫn viên leo núi thuộc Cục Lâm nghiệp, khởi hành chuyến thám hiểm Trans Spencer Chapman lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, theo tuyến đường Pos Gedung-Gunung Bah Gading-Gunung Batu Putih-Kuala Woh.

Cô Jaslinda và một người leo núi khác gặp vấn đề về sức khỏe và phải dừng lại giữa chừng. Sau đó, Jaslinda tiếp tục leo lên đỉnh một mình và được một hướng dẫn viên nhìn thấy lần cuối lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5.

Cô Jaslinda Saludin, 49 tuổi đã lạc trong rừng suốt 14 ngày mà không có thức ăn.

Trong một đoạn video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, Jaslinda kể lại toàn bộ quá trình khó khăn mà cô đã trải qua mà không có thức ăn, chỉ dựa vào nguồn nước tìm được trong rừng để sống sót, theo báo The Star. Cô kể lại: "Tôi không có thức ăn, tôi đã không ăn gì trong hai tuần. Tôi chỉ uống nước… thứ nước sẫm màu, nước màu nâu lấy từ cây nắp ấm. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy biết ơn vì mình vẫn còn sống."

Uống nước từ cây nắp ấm đã giúp người phụ nữ sống sót.

Theo báo Malay Mail, cô Jaslinda được tìm thấy vào chiều ngày thứ Bảy, 6 tháng 6 vừa qua và được đưa đến Bệnh viện Tapah để điều trị. Cô đã bị thương nhẹ do vài cú ngã cũng như bị côn trùng cắn, tuy nhiên tình hình không có gì nghiêm trọng.

Được biết, khi nước (chất dịch) trong cây nắp ấm chuyển sang màu nâu, điều này đồng nghĩa với việc chiếc ấm đã bắt được rất nhiều mồi và đang ở giai đoạn cuối của quá trình tiêu hóa. Lúc này, nước của cây nắp ấm là chưa nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ đạm hữu cơ hòa tan do có thịt của các loài côn trùng, đạm phức hợp, khoáng chất... Dù vậy, loại nước này cũng có thể chứa chất độc và sẽ gây ra những phản ứng như đau bụng, buồn nôn với người có hệ miễn dịch kém.