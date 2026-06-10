Công chúa Leonor nay đã khác!

Ngày 3/6, Vương nữ xứ Asturias Leonor nhận ba huy chương vàng danh giá tại Murcia - cột mốc đánh dấu gần trọn ba năm huấn luyện quân sự.

Khoác trên mình bộ lễ phục Không quân cùng bốn huân chương cao quý, Vương nữ kế vị ngai vàng Tây Ban Nha xuất hiện tại Cartagena trong một ngày lễ trao tặng dày đặc và đầy cảm xúc. Không phải một, không phải hai mà ba huy chương vàng được trao trong vòng một ngày duy nhất, khép lại năm cuối cùng của hành trình ba năm tôi luyện qua cả ba quân chủng: Lục quân, Hải quân và Không quân.

Một ngày, ba huy chương vàng

Ngày 3/6/2026, Vương nữ xứ Asturias Leonor nhận Huy chương Vàng của Nghị viện Vùng Murcia - danh hiệu danh dự cao nhất của cơ quan lập pháp này. Huân chương được trao để ghi nhận "sự đại diện thể chế của Vương miện, hành xử mẫu mực và cam kết phục vụ công chúng, bảo vệ sự thống nhất và đa dạng của Tây Ban Nha, cũng như mối liên kết thể chế với Vùng Murcia".

Buổi sáng diễn ra tại nhà thờ San Esteban ở thành phố ven biển Cartagena, nơi Leonor cũng ký tên vào Sổ Vàng của Vùng Murcia trở thành thành viên Hoàng gia đầu tiên làm được điều này. Sau lễ trao tại Nghị viện, Leonor tiếp tục đến Tòa thị chính San Javier, nơi cô được trao Huy chương Vàng thành phố và nhận danh hiệu Con nuôi danh dự của địa phương.

Buổi chiều, Vương nữ nhận thêm Huy chương Vàng của Vùng tự trị Murcia - danh hiệu cao nhất mà chính quyền địa phương này có thể trao tặng. Đây cũng là vùng đất nơi cô đã trải qua năm học cuối cùng tại Học viện Không quân và Vũ trụ San Javier.

"Tôi đóng lại một chặng đường thiết yếu"

Trong bài phát biểu tại lễ trao Huy chương Vàng Vùng Murcia, Leonor chia sẻ: "Dù tôi vẫn còn một tháng nữa tại Học viện Không quân và Vũ trụ, nhưng với buổi lễ hôm nay, tôi đã biểu trưng khép lại một chặng đường thiết yếu với bản thân mình".

Cô cũng nói về tình cảm dành cho vùng đất này: "Tôi đã trải nghiệm và hiểu sâu hơn về tinh thần đồng đội. Có một bầu không khí tử tế và ấm áp tại Murcia mà không thể không nhận ra và điều đó đã theo tôi suốt cả năm học này".

Chủ tịch vùng Fernando López Miras phát biểu trong lễ trao: "Sẽ rất khó tìm được nơi nào phù hợp hơn để kết thúc chặng đường rèn luyện về con người, quân sự và cá nhân này". Ông nói thêm: "Ai đã gắn bó với cuộc sống của Vùng Murcia sẽ trở thành một phần của nơi này mãi mãi. Đây sẽ luôn là ngôi nhà của cô".

Hành trình ba năm và chặng tiếp theo

Leonor đã trải qua ba năm liên tiếp huấn luyện tại từng quân chủng của Quân đội Tây Ban Nha. Mùa thu này, cô sẽ bắt đầu theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid. Đây là bước chuyển tiếp quan trọng từ quân phục sang giảng đường trước khi chính thức đảm nhận vai trò người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha trong tương lai.

Leonor trước đó đã nhận huy chương vàng danh dự tương tự từ các vùng Madrid, Asturias, Aragon và Galicia. Murcia là điểm dừng mới nhất trong chuỗi ghi nhận đó nhưng có lẽ cũng là cảm xúc nhất, bởi đây là nơi cô thực sự "sống" trong suốt một năm qua, không phải chỉ ghé thăm.