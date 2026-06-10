Ảnh mới nhất của Công chúa Lilibet!

Công chúa Lilibet xuất hiện trong loạt ảnh gia đình mới nhất của Meghan Markle, với chiếc áo phông in chữ "B is for Beyoncé" đáng yêu.

Ngày 9/6, Meghan Markle đăng tải lên Instagram một bộ ảnh gia đình mang không khí hè tươi vui, gọi là "Springing into summer." Trong đó, cô bé Lilibet nổi bật nhất với chiếc áo phông trắng tôn vinh thần tượng âm nhạc Beyoncé. Chỉ một khoảnh khắc giản dị, nhưng đủ để tiết lộ gu thẩm mỹ và những điều được yêu thích trong ngôi nhà của gia đình Công tước Sussex.

Lilibet diện áo Beyoncé, nhà Sussex "lộ" gu nhạc từ bé

Princess Lilibet vừa tròn 5 tuổi hồi đầu tháng 6, và cô bé đã sớm thể hiện rõ "gu" âm nhạc của mình. Trong loạt ảnh mới đăng tải trên Instagram, Lilibet xuất hiện trong chiếc áo phông trắng in dòng chữ "B is for Beyoncé" cùng hình minh họa ngôi sao nhạc pop đã giành 35 giải Grammy. Chiếc áo nhỏ, nhưng thông điệp thì rõ ràng: Beyoncé không chỉ là thần tượng của bố mẹ, mà đã "truyền nghề" sang thế hệ kế tiếp.

Meghan đăng bộ ảnh với chú thích "Springing into summer 🌼," gợi lên không khí hè rộn ràng của một gia đình đang tận hưởng những ngày bình yên tại California. Bộ ảnh không chỉ có mỗi Lilibet. Vương tử Harry cũng xuất hiện trong một khoảnh khắc thân thương: Đang đá bóng cùng con trai Archie bằng quả bóng khổng lồ. Ngoài ra còn có ảnh giỏ rau củ tươi đặt cạnh hũ mứt "As ever" thương hiệu của Meghan, một tờ giấy viết tay in chữ "the one and only," và một bức ảnh đen trắng cũ từ năm 2017 của hai vợ chồng thời mới yêu.

Mối duyên giữa nhà Sussex và Beyoncé

Đây không phải lần đầu gia đình Harry và Meghan công khai tình cảm dành cho Beyoncé. Tháng 5/2025, cặp đôi chia sẻ ảnh đêm xem concert Cowboy Carter tại SoFi Stadium, Los Angeles, gọi đó là "một buổi hẹn hò thật vui." Meghan viết: "Thank you @beyonce and team for an amazing concert (and a very fun date night)! All love." Hình ảnh hai người tựa vào nhau dưới ánh đèn sân khấu đã thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Mối liên kết giữa nhà Sussex và Beyoncé thực ra bắt đầu từ năm 2019, tại buổi ra mắt phim The Lion King ở London. Đó là lần đầu Beyoncé gặp Meghan Markle, được diễn viên Billy Eichner, người lồng tiếng nhân vật Timon trong phim, mô tả là "một khoảnh khắc lớn." Seth Rogen, đóng vai Pumbaa, cũng xác nhận: "Chúng tôi đã chứng kiến tất cả" tại thảm đỏ sự kiện quy tụ Elton John, Pharrell Williams và nhiều tên tuổi lớn khác.

Điều đặc biệt trong loạt ảnh lần này là sự giản dị, đời thường đến ngạc nhiên. Không có sự kiện hoành tráng, không có thông điệp chính trị. Chỉ là một cô bé 5 tuổi mặc áo thần tượng của mình, ông bố Harry cười sảng khoái đá bóng với con trai, và người mẹ ghi lại tất cả bằng một caption nhẹ nhàng. Cách gia đình Sussex chia sẻ cuộc sống riêng qua Instagram vẫn thu hút sự chú ý toàn cầu, dù đã rời xa hoàng gia được 6 năm. Và đôi khi, một chiếc áo phông in tên Beyoncé của cô bé 5 tuổi lại nói lên nhiều điều hơn cả bài phát biểu.

*Theo People