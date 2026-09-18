Nam công nhân điện lực tử vong sau khi rơi xuống cống

Người đàn ông được cho là đã trượt chân rơi xuống đường ống sâu khoảng 2 mét và rộng 80 cm.

Một công nhân điện 32 tuổi đã tử vong sau khi được cho là bị trượt chân và rơi xuống một đường ống thoát nước bên dưới ga tàu điện trên cao BTS Punnawithi thuộc quận Phra Khanong, Bangkok, Thái Lan vào sáng thứ Sáu (18/9).

Sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bangkok nhận được tin báo qua đường dây nóng khẩn cấp vào lúc 7:04 sáng, thông báo về việc một công nhân tham gia dự án lắp đặt đường ống điện ngầm đã rơi xuống ống thoát nước bên dưới ga BTS trên đường Sukhumvit, khu vực Bang Chak, quận Phra Khanong.

Người đàn ông được cho là đã trượt chân rơi xuống đường ống sâu khoảng 2 mét và rộng 80 cm. Các lực lượng cứu hộ đã lập tức triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Cống thoát nước nơi người thợ điện bị ngã sâu hai mét và rộng 80 cm. Ảnh: Văn phòng Quận Phrakhanong

Vào lúc 8:55 sáng, các thợ lặn thuộc đội cứu hộ dưới nước của Quỹ Poh Teck Tung đã tìm thấy thi thể của công nhân bên trong đường ống thoát nước và đưa nạn nhân ra ngoài.

Thi thể sau đó đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Nguồn: Bangkok Post