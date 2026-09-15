Hai vợ chồng cãi vã, vợ tức giận bỏ đi, chồng đuổi theo rồi bị xe khác đâm, tài xế gây tai nạn hoảng loạn

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khi một cặp vợ chồng cãi vã, người chồng do đuổi theo vợ trên đường nên đã bị xe khác tông trúng. Tài xế đâm vào người chồng vì quá sốc nên cũng phải nhận trợ giúp về y tế.

Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã bị thương nặng sau khi bị một chiếc xe con tông trúng lúc đang đuổi theo vợ băng qua đường Mahidol ở Chiang Mai sau một cuộc cãi vã.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Tư, 9/9 vừa qua. Lực lượng cứu hộ thuộc Quỹ Phetkasem đã nhận được tin báo về vụ va chạm vào khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày. Họ cùng đội cấp cứu của Bệnh viện Central Memorial Chiang Mai đã có mặt tại hiện trường và phát hiện một người đàn ông Thái Lan, khoảng 50 tuổi, đang nằm trên đường trong tình trạng nguy kịch.

Nhân viên cứu hộ và y tế đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Maharaj Nakorn Chiang Mai để tiếp tục điều trị.

Người lái chiếc xe con gây tai nạn được cho là đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng sau sự việc và cũng được nhân viên y tế chăm sóc. Báo cáo không đề cập việc người lái xe có bị thương tích về thể chất hay không.

Theo các nhân chứng, ban đầu người đàn ông đi cùng vợ trên một chiếc xe sedan khác; chiếc xe này sau đó được tìm thấy đang đỗ bên lề đường. Được biết, cặp đôi đã xảy ra tranh cãi gay gắt bên trong xe trước khi người vợ bước ra ngoài cùng với chìa khóa xe. Sau đó, cô chạy băng qua dải phân cách sang phía bên kia đường.

Người chồng được cho là đã đuổi theo vợ để lấy lại chìa khóa. Khi đang băng qua đường, ông đã bị một chiếc xe sedan đang chạy tới không kịp phanh nên đã đâm trúng.

Cảnh sát đang xem xét hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) trong khu vực và lấy lời khai của tài xế xe sedan, cặp đôi cùng các nhân chứng. Các cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân và diễn biến vụ va chạm trước khi tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi băng qua đường, nhất là vào buổi tối. Dư luận đã lên tiếng chỉ trích cặp đôi này, cho rằng mâu thuẫn và hành động liều lĩnh của họ đã gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông và người đi bộ khác.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra tại Chon Buri vào tháng 3, khi một người phụ nữ Thái Lan ngồi giữa con đường đông đúc trong lúc cãi vã với bạn trai. Một người đi đường đã quay lại cảnh tượng này và chia sẻ lên mạng, gây ra nhiều ý kiến chỉ trích. Đoạn video cũng cho thấy người phụ nữ ném giày của mình, suýt trúng một người đi xe máy.

(Theo The Thaiger)