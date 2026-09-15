Phát hiện 19.000 khối bê tông kiểu lego được thả xuống đáy biển, một công trình lá chắn khổng lồ dần lộ diện

Khoảng 19.000 khối bê tông được lắp đặt để hình thành một cấu trúc chắn sóng, giúp hạn chế tác động trực tiếp của biển lên khu vực ven bờ.

Ảnh minh họa

Thành phố Natal của Brazil đã sử dụng khoảng 19.000 khối bê tông dạng liên kết để gia cố bờ biển Ponta Negra trước khi tiến hành bồi đắp hơn 1 triệu m³ cát, trong dự án nhằm ứng phó với tình trạng xói mòn và bảo vệ khu vực du lịch trọng điểm.

Ponta Negra là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất tại Natal, thủ phủ bang Rio Grande do Norte. Khu vực này tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch và các hoạt động kinh doanh ven biển, đồng thời là nơi tọa lạc của Morro do Careca, một trong những địa danh đặc trưng của thành phố.

Trong những năm gần đây, tình trạng xói mòn và sự gia tăng tác động của sóng biển đã gây áp lực lên dải bờ và các công trình hạ tầng ven biển. Trước khi thực hiện dự án bồi đắp, chính quyền Natal triển khai hệ thống kè đá và các khối bê tông nhằm tạo lớp bảo vệ cho đường bờ.

Theo chính quyền thành phố, hệ thống phòng hộ kéo dài hơn 1.173 m, từ khu vực gần khách sạn Serhs đến đầu tuyến đường đi bộ Ponta Negra, gần Morro do Careca. Khoảng 19.000 khối bê tông được lắp đặt để hình thành một cấu trúc chắn sóng, giúp hạn chế tác động trực tiếp của biển lên khu vực ven bờ.

Sau khi hoàn thành các hạng mục gia cố, Natal tiến hành bồi đắp nhân tạo nhằm mở rộng dải cát của Ponta Negra.

Dự án sử dụng khoảng 1,1 triệu m³ cát được khai thác từ một mỏ trầm tích nằm dưới biển, cách bờ khoảng 6 km, tại khu vực ngang với ngọn hải đăng Mãe Luíza.

Theo chính quyền địa phương, vật liệu được lựa chọn có kích thước hạt tương tự cát tự nhiên tại Ponta Negra, nhằm tạo sự tương thích khi đưa vào bãi biển bằng phương pháp bơm hút và bồi đắp thủy lực.

Phần bãi biển được mở rộng dọc khoảng 4,6 km đường bờ, từ Via Costeira đến Morro do Careca. Sau khi hoàn thành, dải cát mới có chiều sâu dự kiến lên tới 100 m khi thủy triều xuống và khoảng 50 m khi thủy triều lên.

Việc gia cố bằng các khối bê tông trước khi bồi đắp cát được xem là một phần trong trình tự kỹ thuật của dự án. Thay vì chỉ bổ sung cát để mở rộng bãi biển, chính quyền thành phố xây dựng lớp phòng hộ trước nhằm hạn chế nguy cơ phần cát mới bị sóng biển cuốn trôi.

Ngoài công tác phòng hộ và bổ sung cát, dự án còn bao gồm các hạng mục phục vụ khả năng tiếp cận bãi biển. Trong đó có 7 cầu thang và 4 đường dốc, với tổng vốn đầu tư khoảng 23,5 triệu reais.

Các công trình này nhằm kết nối khu vực đô thị với dải cát mới sau khi việc cải tạo bờ biển hoàn tất.

Quy mô dự án phản ánh vai trò kinh tế của Ponta Negra đối với Natal. Đây không chỉ là một bãi biển phục vụ người dân địa phương mà còn là trung tâm của hoạt động du lịch tại phía nam thành phố. Hệ thống khách sạn, nhà hàng, quán bar, dịch vụ du lịch và hoạt động kinh doanh ven biển đều phụ thuộc đáng kể vào khả năng khai thác khu vực này.

Vì vậy, chính quyền Natal đặt mục tiêu vừa giảm tác động của xói mòn, vừa duy trì khả năng sử dụng bãi biển và bảo vệ hạ tầng đô thị nằm sát đường bờ.

Điểm đáng chú ý của công trình là hình ảnh hàng nghìn khối bê tông dạng liên kết được bố trí dọc bờ biển trước khi lớp cát mới được đưa vào. Những cấu kiện này có hình dạng tương tự các mảnh ghép Lego, nhưng được sử dụng như một bộ phận của hệ thống phòng hộ ven biển thay vì chỉ đóng vai trò là giải pháp tạm thời.