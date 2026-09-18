Sau 15 năm hôn nhân, ánh mắt Kate Middleton nhìn chồng vẫn đong đầy yêu thương và tự hào thế này đây!

Trong chuyến thăm đảo Bute mới đây, Kate Middleton có những khoảnh khắc lặng lẽ dõi theo William giữa đám đông. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta chú ý đến sự gắn bó của cặp đôi sau 15 năm hôn nhân.

Ngày 17/9, Thân vương và Vương phi xứ Wales có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đảo Bute, Scotland. Trong vai trò Công tước và Nữ công tước Rothesay, William và Kate dành cả ngày gặp gỡ người dân địa phương, tìm hiểu các hoạt động cộng đồng, bảo tồn môi trường và ghé thăm Bute Shinty Club, nơi môn thể thao truyền thống shinty đã được chơi qua nhiều thế hệ.

Nhưng bên cạnh những hoạt động chính thức, loạt hình ảnh tại Bute còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường giữa hai vợ chồng. William thử sức với shinty, Kate đứng bên cạnh quan sát rồi cũng hào hứng nhập cuộc. Trong những khung hình ấy, có lúc Kate nhìn về phía chồng với nụ cười nhẹ, ánh mắt tập trung và vẻ thích thú rất tự nhiên. Reuters cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc cặp đôi tương tác tại câu lạc bộ trong chuyến đi.

Kate vẫn nhìn William bằng ánh mắt rất đặc biệt sau 15 năm làm vợ chồng

William và Kate kết hôn vào tháng 4/2011, sau nhiều năm quen biết và hẹn hò. Đến nay, họ đã có hơn 15 năm chung cuộc sống hôn nhân, đồng thời cùng nhau trải qua những thay đổi lớn trong vai trò của Hoàng gia Anh.

Bởi vậy, những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi thường nhận được sự chú ý đặc biệt. Không phải vì họ luôn thể hiện tình cảm công khai, mà chính những phản ứng rất nhỏ đôi khi lại khiến người xem cảm nhận được sự thân thuộc giữa hai người.

Tại Bute Shinty Club, William là người thử sức trước. Anh thực hiện cú đánh đầu tiên nhưng không thành công như mong đợi khi bóng chỉ di chuyển được một đoạn rất ngắn. Sau đó, William tiếp tục thử lại và nhận được tiếng cổ vũ từ những người có mặt. Kate cũng bước vào sân, ban đầu có một vài cú đánh chưa chính xác nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp và thậm chí còn thực hiện khá nhiều cú sút về phía khung thành.

Điều đáng chú ý nằm ở những khoảnh khắc giữa các lượt chơi. Kate không chỉ tập trung vào phần thể hiện của mình mà còn liên tục tương tác với William và những người xung quanh. Có những bức ảnh ghi lại cảnh cô hướng mắt về phía chồng, nở nụ cười trong lúc William đang tham gia hoạt động.

Tất nhiên, không ai có thể biết chính xác một ánh mắt trong vài giây nói lên điều gì. Nhưng nếu nhìn vào ngôn ngữ hình thể và sự thoải mái của cả hai trong những khoảnh khắc không được sắp đặt quá trang trọng, có thể thấy họ đã tạo nên một kiểu tương tác rất quen thuộc của những cặp đôi đã đồng hành lâu năm: Không cần liên tục thể hiện tình cảm nhưng vẫn để ý đến nhau giữa một không gian đông người.

Và chính sự tự nhiên ấy khiến những bức ảnh của Kate và William ở Bute được chú ý. Không có những cử chỉ quá phô trương, cũng chẳng cần một màn thể hiện tình cảm trước ống kính. Đôi khi chỉ là cách Kate nhìn sang phía William, cách hai người cùng bật cười hay đứng cạnh nhau giữa một hoạt động cộng đồng cũng đủ tạo cảm giác gần gũi.

Từ những ngày đầu yêu nhau đến một gia đình cùng bước qua 15 năm

Câu chuyện của William và Kate bắt đầu từ thời đại học tại St Andrews, nơi hai người gặp nhau cách đây khoảng 25 năm. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi kết hôn vào năm 2011 và hiện có ba người con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

15 năm hôn nhân cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau. Từ một cặp đôi trẻ được cả thế giới quan tâm, William và Kate trở thành cha mẹ của ba đứa trẻ, rồi dần đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong Hoàng gia Anh. Hiện họ giữ vai trò Thân vương và Vương phi xứ Wales, đồng thời sử dụng tước hiệu Công tước và Nữ công tước Rothesay khi ở Scotland.

Chuyến đi Bute cũng có một ý nghĩa riêng. Đây là lần đầu William và Kate chính thức tới hòn đảo này, đồng thời ghé thị trấn Rothesay, nơi trùng tên với tước hiệu Scotland của họ. Chương trình được xây dựng xoay quanh tinh thần cộng đồng, hoạt động tình nguyện và những nỗ lực bảo vệ môi trường của người dân địa phương.

Giữa một lịch trình chính thức như vậy, những khoảnh khắc nhỏ giữa hai vợ chồng lại tạo nên điểm nhấn rất khác. William vụng về với cú đánh đầu tiên, Kate cầm gậy bước vào sân, cả hai cùng cười và trò chuyện với người dân. Không khí ấy khiến họ trông giống một cặp vợ chồng đang tận hưởng một ngày đi chơi hơn là hai thành viên cấp cao của Hoàng gia đang thực hiện lịch trình công vụ.

Có lẽ đó cũng là điều khiến những bức ảnh Kate nhìn William trở nên đáng nhớ. Sau 15 năm, tình cảm của một cặp đôi không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hành động lớn. Nó có thể nằm trong cách một người vô thức nhìn sang người còn lại khi họ đang làm điều gì đó, một nụ cười khi thấy đối phương vui, hay một khoảnh khắc đứng cạnh nhau mà không cần nói gì.

Không thể khẳng định một bức ảnh có thể kể hết câu chuyện hôn nhân của William và Kate. Nhưng giữa chuyến đi Bute với rất nhiều ống kính hướng về họ, những khoảnh khắc tự nhiên ấy vẫn cho thấy một hình ảnh đẹp: Hai người đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ hôn nhân và vẫn có thể thoải mái cười đùa, cổ vũ và tận hưởng những điều rất bình thường bên nhau.