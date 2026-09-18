Trở về nhà sau hơn 1 tuần đi vắng, người phụ nữ mở nhà kho rồi chết lặng: Số lượng bên trong lên tới 30

Người phụ nữ ở Australia trở lại nhà sau hơn một tuần sơ tán vì lũ, nhưng cảnh tượng chờ đợi bên trong khu nhà kho khiến cô không khỏi kinh hãi.

Người phụ nữ mở nhà kho và phát hiện điều khó tin

Cuối tháng 5/2025, người phụ nữ cùng gia đình nằm trong số những cư dân chịu ảnh hưởng bởi trận lũ nghiêm trọng tại vùng Mid North Coast, bang New South Wales, Australia. Tại Clybucca, gần thành phố Kempsey, nước dâng nhanh tới mức nhiều gia đình buộc phải rời nhà trong thời gian ngắn.

Julie Botfield cùng hai người con và hai chú chó cũng nằm trong số đó.

Theo ABC News Australia, vào khoảng 2h sáng, người phụ nữ kiểm tra bên ngoài và nhận thấy nước vẫn chưa tràn tới khu đất quanh nhà. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai giờ sau, tình hình thay đổi hoàn toàn. Nước liên tục dâng lên, biến cả sân trước lẫn sân sau thành một vùng ngập mênh mông.

Julie và các con cuối cùng phải rời khỏi nhà bằng thuyền của một người bạn. Khi đó, nhà kho nằm ở tầng thấp đã bị nước nhấn chìm, bên trong còn có nhiều tài sản và chiếc ô tô của gia đình.

Không ai ngờ rằng khi nước rút, một cảnh tượng khác còn đáng sợ hơn đang chờ người phụ nữ lúc trở về.

Khoảng một tuần rưỡi sau khi sơ tán, Julie quay lại căn nhà để kiểm tra thiệt hại và bắt đầu công việc dọn dẹp.

Ngay từ khi tiến vào khu đất, cô đã nhận ra nơi đây không còn giống lúc gia đình rời đi.

Bùn đất, đồ đạc hư hỏng và hơi ẩm xuất hiện khắp nơi. Nhưng thứ khiến Julie đặc biệt lo lắng lại là những sinh vật đã tìm đến căn nhà trong thời gian không có người ở.

Khi khu nhà kho được kiểm tra, sự việc mới thực sự khiến cô sửng sốt.

Bên trong có rất nhiều con rắn.

Julie cho biết cô hoàn toàn không ngờ số lượng lại lớn đến vậy. Nỗi sợ khiến tim cô đập nhanh trong suốt quá trình kiểm tra căn nhà, đồng thời khiến việc dọn dẹp trở nên khó khăn hơn bởi chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn tới nguy cơ bị rắn cắn.

Không dám tự xử lý, người phụ nữ nhờ Brenden Kendall, một người sống gần Kempsey có kinh nghiệm di dời rắn, tới hỗ trợ.

Ngay trên đường đi vào khu nhà, Brenden đã nhìn thấy một số rắn non. Khi tiếp cận nhà kho và kiểm tra kỹ từng vị trí, ông cùng những người hỗ trợ bắt được tổng cộng 30 con.

Theo ABC News, số rắn được phát hiện gồm nhiều loại khác nhau, trong đó có rắn đen bụng đỏ và rắn nâu. Brenden cho biết trước đó ông chưa từng chứng kiến số lượng lớn như vậy cùng xuất hiện tại một nơi.

Tuy nhiên, rắn chưa phải là tất cả.

Những bức tường cũng thay đổi màu sắc

Trong thời điểm nước lũ dâng lên, Julie đã nhìn thấy rất nhiều nhện, ếch và rắn xuất hiện quanh căn nhà. Số lượng nhện nhiều đến mức cô mô tả ngôi nhà vốn có màu sáng dường như chuyển sang màu nâu vì chúng phủ lên các bức tường.

Sau khi trở về, Julie phải gọi đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại tới xử lý. Theo lời cô kể với ABC, nhân viên thực hiện công việc cho biết đây là một trong những bất động sản nghiêm trọng nhất mà ông từng phải xử lý.

The Guardian sau đó cũng ghi nhận tình trạng tương tự tại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ. Nhiều người dân khi trở về nhà phát hiện rắn và nhện đã tìm tới những nơi khô ráo trong thời gian nước dâng. Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự cầm hoặc di chuyển rắn nếu không có kinh nghiệm mà nên liên hệ người chuyên xử lý động vật hoang dã.

Dave Owens, điều phối viên phục hồi của Cơ quan Tái thiết New South Wales, giải thích việc động vật tìm nơi trú ẩn trong những căn nhà không có người sau lũ không phải hiện tượng hiếm gặp.

Khi môi trường sống bị ngập, các loài vật cũng tìm kiếm vị trí an toàn và cao hơn. Nhà ở, nhà kho hay những khoảng trống khô ráo vì thế có thể trở thành nơi trú tạm thời.

Cơ quan y tế bang New South Wales cũng đặc biệt lưu ý người dân khi trở lại nhà sau lũ phải đề phòng rắn, nhện và các động vật khác có thể đã di chuyển vào bên trong để tránh nước. Người dân được khuyến cáo mang giày, găng tay và đồ bảo hộ trong quá trình dọn dẹp.

Ngoài những "vị khách" bất ngờ, Julie còn phải đối mặt với một vấn đề khác: nấm mốc.

Do căn nhà bị ngâm trong nước một thời gian và gia đình không thể trở về ngay, hơi ẩm đã khiến nấm mốc lan rộng. Việc dọn dẹp vì thế trở thành một quá trình kéo dài thay vì chỉ đơn giản là thu gom bùn đất.

Theo NSW Health, những căn nhà bị ngập cần được kiểm tra kỹ, thông gió và làm khô. Cơ quan này cũng cảnh báo đồ điện bị ngập nước không nên được sử dụng lại trước khi được người có chuyên môn kiểm tra.

Sau những gì xảy ra, Julie và các con vẫn chưa thể nhanh chóng trở lại cuộc sống như trước. Tuy nhiên, cô cho biết muốn cho các con thấy cả gia đình có thể mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Còn cảnh tượng 30 con rắn trong một nhà kho trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về những nguy hiểm ít ai nghĩ tới khi người dân quay trở lại nhà sau một trận lũ lớn.

Theo ABC News Australia, The Guardian, NSW Health, NSW State Emergency Service