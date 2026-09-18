Một nhà hảo tâm giấu tên quyên góp 35 kg vàng trị giá gần 140 tỷ đồng cho địa phương

Đây là khoản quyên tặng lớn nhất từ trước đến nay của một cá nhân tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản.

Một cá nhân giấu tên đã quyên tặng 35 kg vàng thỏi nguyên chất, trị giá 833,74 triệu yên (138 tỷ dồng) cho chính quyền tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Đây là khoản quyên tặng lớn nhất từ trước đến nay của một cá nhân tại tỉnh này.

Chính quyền tỉnh cho biết họ dự định bán số vàng này và sử dụng số tiền thu được cho các sáng kiến phát triển địa phương, phù hợp với nguyện vọng của nhà tài trợ.

Theo chính quyền tỉnh, cá nhân này đã liên hệ với các quan chức để bày tỏ nguyện vọng quyên góp vào tháng 2. Sau nhiều cuộc thảo luận, số vàng thỏi đã được chuyển giao vào ngày 8/9 dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Thống đốc Motohiko Saito đã công bố khoản quyên góp này tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 16/9. "Thay mặt người dân Hyogo, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với nghĩa cử hào phóng này", ông Saito nói.

Vào tháng 8, tỉnh Hyogo được chỉ định là địa phương cần sự chấp thuận của chính phủ trước khi phát hành trái phiếu mới do mức nợ tồn đọng cao và lãi suất tăng. Chính quyền tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục chịu thâm hụt ngân sách hàng năm ở mức lớn. Nếu tình hình tài chính vẫn tiếp diễn như hiện tại, đến năm tài chính 2031, tỉnh Hyogo sẽ được xếp loại là chính quyền địa phương cần phục hồi tài chính - một dấu hiệu cho thấy tình hình tài chính của tỉnh đang rất nguy cơ sụp đổ.

Theo Mainichi﻿