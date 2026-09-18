'Fan Táo' quốc tế xếp hàng chờ mua iPhone 18, Singapore có người mua 33 chiếc

Từ khoảng 5h30 sáng 18/9, đã có hơn 120 “fan Táo” xếp hàng chờ nhận iPhone tại cửa hàng Apple ở Orchard (Singapore). 10 giây trước khi cửa mở, nhân viên Apple bắt đầu đếm ngược.

Ngay khi cửa hàng mở cửa đón khách lúc 8h sáng, người mua đã ùa vào xem mẫu điện thoại mới của Apple. Khách hàng đầu tiên sở hữu chiếc iPhone 18 Pro Max là Hector Yong, một sinh viên 19 tuổi.

Chiếc điện thoại mới toanh của anh có màu sông băng Glacier. Yong từng cân nhắc chọn phiên bản màu đỏ tía Burgundy nhưng cuối cùng lại chọn màu Glacier. “Màu đỏ tía trông rất đẹp và cuốn hút, phải thừa nhận là vậy, nhưng màu xanh băng giá mới là màu tôi thích nhất", Yong nói.

Hector Yong - khách hàng đầu tiên mua iPhone mới tại Singapore. (Ảnh: Straitstimes)

Yong cho biết anh cảm thấy "rất vinh dự" khi là "người đầu tiên tại Singapore" được trải nghiệm chiếc điện thoại mới và đặc biệt hào hứng với các tính năng của nó.

"Tôi rất chú trọng đến màn hình. Thật vui khi thấy iPhone đã thu nhỏ phần Dynamic Island", Yong chia sẻ, cho biết đã xếp hàng chờ mua máy từ lúc 23h đêm hôm trước.

Khách hàng mua iPhone tại cửa hàng Singapore ngày 18/9. (Ảnh: Straitstimes)

Các mẫu iPhone 18 đã mở đặt trước tại Singapore từ ngày 12/9. Khách hàng có thể chọn nhận máy trực tiếp tại Apple Store hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi.

Tuy nhiên, đối với một số khách hàng, việc có mặt tại cửa hàng ngay trong ngày mở bán chính là một phần tạo nên sức hút của sự kiện.

Anh Tran Anh Vu - một người Việt Nam từng tham dự sự kiện ra mắt iPhone năm 2025 tại cửa hàng Orchard - đã quay lại Singapore để mua mẫu máy mới nhất này tặng vợ.

Tran đến cửa hàng vào khoảng nửa đêm để xếp hàng. Anh cho biết việc sở hữu mẫu iPhone mới nhất tại Singapore dễ dàng hơn so với ở Việt Nam.

Anh Tran Anh Vu - khách hàng người Việt mua iPhone tại Singapore. (Ảnh: Straitstimes)

Anh nhận thấy đám đông năm nay có vẻ ít hơn so với năm 2025, dù anh cũng bắt gặp nhiều người mua đi bán lại (dân buôn) tại sự kiện ra mắt.

Tran đã mua hai chiếc iPhone 18 Pro Max, với các phiên bản màu đỏ rượu và màu trắng băng.

Mặc dù chuyến đi đến Singapore khiến anh tốn thêm từ 200 đến 400 USD, nhưng anh cho rằng khoản chi phí phát sinh này hoàn toàn xứng đáng để có được chiếc điện thoại sớm.

Cũng tại cửa hàng ở Orchard, phóng viên bắt gặp một người đàn ông mua gom ít nhất 33 chiếc iPhone. Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên nắm được, mỗi khách hàng chỉ được phép mua tối đa hai chiếc iPhone 18 Pro và hai chiếc iPhone 18 Pro Max.

Bên cạnh iPhone 18 Pro và Pro Max, Apple cũng ra mắt AirPods 5, Apple Watch Ultra 4 (giá khởi điểm 1.199 USD) và Apple Watch Series 12 (giá khởi điểm 599 USD) tại Singapore.

Đến 10h sáng, cửa hàng Orchard đã bán hết điện thoại. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn còn hàng tại cửa hàng Courts Nojima nằm ngay bên cạnh, thuộc trung tâm The Heeren. Tại đây, mỗi khách hàng chỉ được mua một chiếc.

Các mẫu iPhone mới chạy hệ điều hành iOS 27 và được trang bị các tính năng Apple Intelligence, bao gồm trợ lý ảo Siri đã được nâng cấp với khả năng khai thác thông tin từ tin nhắn, e-mail và hình ảnh của người dùng.

Hàn Quốc

Khi cửa hàng Apple Store ở Seoul mở cửa lúc 8h sáng, đội ngũ nhân viên đã tổ chức một sự kiện chào mừng, đón tiếp khách hàng bằng những tiếng reo hò và tràng pháo tay cùng màn đếm ngược.

Cô Lee Youngjoo (32 tuổi) - túc trực tại cửa hàng từ 21h hôm trước để trở thành người đầu tiên chính thức mua iPhone 18 Pro tại Apple Store - đã chọn phiên bản màu Glacier (màu băng giá).

Cô chia sẻ: "Tôi luôn là một người hâm mộ iPhone, vì vậy việc trở thành người mua đầu tiên là điều tôi luôn mong muốn thực hiện", đồng thời nói thêm: "Màu Glacier rất đẹp và tôi muốn trải nghiệm khẩu độ camera mới”.

Lee Youngjoo - người đầu tiên mua iPhone tại Apple Store Hàn Quốc. (Ảnh: Asiae.co.kr)

Anh Park Sunggeon (33 tuổi, nam) - người thứ hai mua iPhone và hiện là nhà sản xuất video - chia sẻ: "Vì làm công việc liên quan đến video nên tôi rất quan tâm đến khẩu độ biến thiên".

Anh nói thêm: "Mẫu máy trước đây sử dụng kỹ thuật phần mềm để tạo hiệu ứng xóa phông (bokeh) và đôi khi trông không tự nhiên, nhưng tôi kỳ vọng khẩu độ biến thiên sẽ xử lý việc này mượt mà và đẹp mắt hơn”.

Khách mua hàng tại cửa hàng Apple Store ở Seoul. (Ảnh: Asiae.co.kr)

Những khách hàng trung thành của Apple khi đến thăm Apple Store tại Myeongdong cũng bày tỏ sự mong chờ đối với chiếc điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên của hãng - iPhone Duo - dù sản phẩm này không ra mắt vào hôm nay. Park chia sẻ: "Tôi sẽ dùng bản Pro cho nhu cầu cá nhân, còn dự định mua iPhone Duo làm điện thoại phục vụ công việc sáng tạo nội dung".

Chương trình đặt trước iPhone Duo sẽ bắt đầu vào ngày 16/10, và ngày ra mắt chính thức được ấn định là 23/10.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE)

Dòng iPhone 18 của Apple đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại UAE. Các nhà bán lẻ xác nhận nhu cầu đặt trước cho hai phiên bản Pro và Pro Max đã vượt xa kỳ vọng, tiếp nối xu hướng chuộng các dòng máy cao cấp từng thấy trong những đợt ra mắt trước đây.

Hai phiên bản iPhone mới này chính thức lên kệ trên toàn UAE vào sáng nay, tại các cửa hàng Apple cũng như các điểm bán lẻ thiết bị kỹ thuật số khác trong nước.

Ông Rajat Asthana - Giám đốc điều hành (CEO) của Eros - cho biết sự đón nhận đối với iPhone 18 Pro và Pro Max "nồng nhiệt đúng như dự đoán", trong đó hai màu mới là Burgundy và Glacier đặc biệt được người mua ưa chuộng.

Hiện tại, Eros đang phân phối dòng iPhone 18 tại bốn cửa hàng ở Dubai, bao gồm: Palm Jumeirah Mall, Ibn Battuta Mall, Dubai Hills và BurJuman Mall.

"Toàn bộ lượng hàng phân bổ ban đầu từ hãng đã được bán hết sạch", ông Asthana chia sẻ. Ông cũng cho biết, phiên bản dung lượng 512GB là lựa chọn được săn đón nhiều nhất bất chấp việc tăng giá so với dòng iPhone 17.