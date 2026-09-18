Một trường đại học sở hữu siêu sân vận động hơn 107.000 chỗ: Sức chứa gần gấp 3 lần sân Mỹ Đình, phần lớn công trình nằm dưới mặt đất

Gần một thế kỷ sau khi đưa vào sử dụng, sân vận động này vẫn duy trì sức hút lớn,

Sân vận động Michigan (Michigan Stadium) toạ lạc tại thành phố Ann Arbor, bang Michigan, là sân nhà của đội bóng bầu dục Đại học Michigan và cũng là sân vận động lớn nhất trong hệ thống thể thao đại học Mỹ.

Từ quy mô ban đầu 72.000 chỗ ngồi khi khánh thành năm 1927, Michigan Stadium đã trải qua nhiều lần mở rộng và hiện có sức chứa 107.601 người. Để dễ hình dung, con số này gần gấp ba lần sức chứa của sân vận động Mỹ Đình tại Việt Nam, nơi có khoảng 40.000 chỗ ngồi.

Phía sau những khán đài hơn 100.000 chỗ ngồi là quá trình xây dựng nhiều trở ngại, đặc biệt trong giai đoạn đào đất và xử lý nước ngầm.

Tháng 8/1926, hợp đồng đào đất xây dựng sân được trao cho Công ty R.C. Mercier của Detroit. Đến giữa tháng 9 cùng năm, công trường đã bước vào thi công với khoảng 200 công nhân, sử dụng máy xúc hơi nước, xe tải cùng ngựa và xe kéo. Khối lượng đất đào có thời điểm đạt khoảng 1.530 m³ mỗi ngày.

Sang tháng 10/1926, hệ thống chiếu sáng được lắp đặt để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, nâng khối lượng đất đào lên tương đương khoảng 2.680 m³ mỗi ngày. Tuy nhiên, mực nước ngầm cao nhanh chóng trở thành trở ngại. Nhà thầu phải mượn một xe bơm của Sở Cứu hỏa Detroit để hút nước khỏi khu vực thi công.

Cuối tháng 11 cùng năm, các máy xúc tiếp tục gặp những mạch nước tự nhiên. Nhiều máy bơm hơi nước được bổ sung, trong đó có thiết bị đạt công suất 60 gallon Mỹ mỗi giây, tương đương khoảng 227 lít/giây. Tờ Ann Arbor News khi đó ước tính lượng nước được bơm ra mỗi ngày đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của toàn bộ người dân Ann Arbor. Đến giữa tháng 2/1927, hệ thống thoát nước chính thức hoàn thành.

Hợp đồng xây dựng các hạng mục tiếp theo được trao cho Công ty James Leck của Minneapolis vào tháng 3/1927. Phạm vi công việc gồm khán đài, phòng phục vụ các đội, hành lang, khu báo chí và nhà vệ sinh. Đây là doanh nghiệp từng tham gia xây dựng sân vận động của Đại học Minnesota và sau này tiếp tục thi công sân Notre Dame.

Những mẻ bê tông đầu tiên được đổ tại khu vực 22 và 23 vào ngày 9/5/1927. Đến ngày 1/9, phần bê tông cuối cùng được hoàn thành tại hành lang bao quanh sân. Tổng khối lượng bê tông sử dụng vượt 8.400 m³. Theo hồ sơ xây dựng, kết cấu lòng chảo còn sử dụng khoảng 440 tấn thép gia cường và 31.000 feet vuông lưới thép, tương đương gần 2.880 m².

Đầu tháng 6/1927, những hàng ghế đầu tiên được lắp đặt, thuộc hệ thống ghế ván gỗ redwood có tổng chiều dài hơn 22 dặm, tương đương khoảng 35,4 km. Công tác trồng cỏ bắt đầu ngày 3/6 trên mặt sân kích thước 360 × 160 feet, tương đương khoảng 109,7 × 48,8 m. Một giai thoại khác cho rằng có cây cỏ bốn lá được trồng trên mặt sân.

Gần một thế kỷ sau khi đưa vào sử dụng, Michigan Stadium vẫn duy trì sức hút lớn. Trong thông báo tháng 4/2026, Đại học Michigan cho biết đội bóng đã có 329 trận sân nhà liên tiếp thu hút hơn 100.000 khán giả, đồng thời dẫn đầu toàn quốc về lượng người xem trực tiếp trong 48 trên 51 mùa giải gần nhất.

Bên cạnh bóng bầu dục, sân còn tổ chức các trận khúc côn cầu trên băng và những cuộc đối đầu giữa các câu lạc bộ bóng đá như Real Madrid, Manchester United, Liverpool hay Barcelona. Việc mở rộng hoạt động giúp Michigan Stadium duy trì vai trò một địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn, đồng thời giữ bản sắc gắn với thể thao đại học Mỹ.