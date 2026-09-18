Phát hiện 20 con rùa sống bó quanh chân một người phụ nữ ở cửa hải quan

Nhận thấy chiếc váy đen dài của cô phồng lên bất thường, lực lượng chức năng đã lập tức giữ lại để kiểm tra.

Lực lượng Hải quan tại cửa khẩu Phúc Điền, Thâm Quyến (Trung Quốc) mới đây đã phát hiện một người phụ nữ quấn 20 con rùa sống vào mặt trong hai bắp đùi nhằm buôn lậu qua biên giới, bao gồm 19 con rùa Nga (rùa bốn móng) và 1 con rùa da báo. Phía Hải quan cho biết, toàn bộ số rùa này đều thuộc Phụ lục II của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho bộ phận chống buôn lậu xử lý.

Theo báo The Paper, khi các công chức hải quan thực hiện giám sát hành khách và hành lý nhập cảnh tại cửa khẩu Phúc Điền đã phát hiện một nữ hành khách đi qua khu vực kiểm soát mà không chủ động khai báo. Khi tiến gần đến bệ kiểm tra, người này cố tình đi xa cán bộ hải quan, tìm cách di chuyển thật nhanh qua khu vực giám sát. Nhận thấy chiếc váy đen dài của cô phồng lên bất thường, lực lượng chức năng đã lập tức giữ lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra chi tiết, lực lượng hải quan phát hiện ở phần đùi trái và đùi phải bên trong quần bó của người phụ nữ có 20 con rùa sống được bọc trong tất và dùng băng dính trắng quấn chặt vào chân. Kết quả giám định của Viện Giám định Tư pháp Bằng Hải Quảng Đông xác nhận: 19 con trong số đó là rùa Nga (rùa bốn móng) và 1 con là rùa da báo, tất cả đều thuộc danh mục Phụ lục II CITES.

Hải quan địa phương nhấn mạnh, theo các quy định liên quan về bảo tồn động thực vật hoang dã và quản lý xuất nhập khẩu của Trung Quốc, nếu không có giấy phép xuất nhập khẩu hợp pháp, nghiêm cấm mọi hành vi tự ý thương mại, mang theo hoặc gửi thư/bưu phẩm chứa các loài nguy cấp cùng sản phẩm của chúng qua biên giới. Trường hợp nghiêm trọng cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ETtoday