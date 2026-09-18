Warren Buffett chính thức rời ghế chủ tịch Berkshire Hathaway sau hơn 60 năm: Ai là người tiếp quản?

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett chính thức rời ghế chủ tịch Berkshire Hathaway ở tuổi 96, khép lại hơn 6 thập kỷ lãnh đạo tập đoàn trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.

Trong lá thư gửi cổ đông ngày 18/9, Chủ tịch Warren Buffett thông báo quyết định rời vị trí lãnh đạo Berkshire Hathaway - tập đoàn mà ông đã gắn bó từ năm 1965.

Berkshire cho biết Buffett sẽ trở thành Chủ tịch danh dự, có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời vẫn giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị.

Con trai ông là Howard Buffett sẽ trở thành Chủ tịch Berkshire Hathaway theo kế hoạch kế nhiệm đã được chuẩn bị từ lâu. Giám đốc độc lập Susan Decker tiếp tục giữ vị trí hiện tại.

Warren Buffett viết: "Thời gian luôn thắng. Tuy nhiên, thời gian đã rất hào phóng với tôi. Nó cho tôi cơ hội chứng kiến Berkshire đạt đến thời điểm mà tôi tự tin hơn bao giờ hết về những gì phía trước".

Quyết định này được đưa ra hơn 9 tháng sau khi CEO Greg Abel, 64 tuổi, tiếp quản quyền điều hành Berkshire. Khi đó, Buffett vẫn giữ chức chủ tịch.

Warren Buffett lần đầu công bố kế hoạch rời ghế CEO tại đại hội cổ đông Berkshire vào tháng 5/2025. Đến cuối năm đó, quá trình chuyển giao quyền điều hành cho Abel chính thức diễn ra. Trong thư gửi cổ đông tháng 11/2025, Buffett cũng xác nhận Abel sẽ trở thành người đứng đầu Berkshire.

Hai người kế nhiệm, hai vai trò

Sau thay đổi mới nhất, cơ cấu lãnh đạo Berkshire được phân chia khá rõ ràng.

CEO Greg Abel chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh, còn Chủ tịch Howard Buffett tập trung bảo vệ văn hóa và những giá trị đã được cha mình xây dựng trong nhiều thập kỷ.

"Greg điều hành công ty, Howard sẽ bảo vệ văn hóa và các giá trị của công ty - cả hai đều đáng giá hơn bất kỳ điều gì trên bảng cân đối kế toán của chúng ta", Buffett viết.

CEO Greg Abel cũng nhấn mạnh văn hóa và các giá trị do Buffett xây dựng sẽ tiếp tục là trọng tâm của Berkshire, còn Howard sẽ đóng vai trò gìn giữ chúng.

Howard Buffett không phải gương mặt mới tại Berkshire. Ông đã là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn trong nhiều thập kỷ. Hồ sơ của Berkshire cho thấy Howard Buffett tham gia hội đồng quản trị từ năm 1993 và đồng thời là Chủ tịch kiêm CEO Howard G. Buffett Foundation.

Từ nhà máy dệt đến đế chế 1.000 tỷ USD

Việc Buffett rời ghế chủ tịch đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Ông tiếp quản Berkshire khi đây còn là một doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn ở New England. Trong hơn 6 thập kỷ sau đó, Buffett biến Berkshire thành một tập đoàn tài chính - công nghiệp khổng lồ, sở hữu các lĩnh vực trải dài từ bảo hiểm, năng lượng, đường sắt đến sản xuất, dịch vụ và bán lẻ.

Theo CNBC, Berkshire tạo ra 44,5 tỷ USD lợi nhuận hoạt động trong năm 2025 và có gần 400.000 nhân viên.

Trong thời gian Buffett lãnh đạo, cổ đông Berkshire đạt mức lợi nhuận kép bình quân khoảng 19,7% mỗi năm, gần gấp đôi S&P 500. Đây là một trong những thành tích đầu tư nổi bật nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Dù đã trao ghế CEO, Buffett vẫn hoạt động tích cực tại Berkshire trong năm nay. CEO Greg Abel cho biết vào tháng 3 rằng Buffett vẫn tới văn phòng tại Omaha hàng ngày và hai người thường xuyên trao đổi.

Tháng 5, Buffett tiếp tục xuất hiện tại đại hội cổ đông thường niên Berkshire. Đây là kỳ đại hội đầu tiên không do Buffett chủ trì mà do Abel đảm nhiệm.

Đến tháng 7, Buffett tiết lộ chính ông là người thúc đẩy khoản đầu tư lớn gần đây của Berkshire vào Alphabet. Công ty mẹ của Google sau đó trở thành khoản đầu tư cổ phiếu lớn thứ ba của Berkshire, sau Apple và American Express.

Bài toán 365,5 tỷ USD tiền mặt

Quá trình chuyển giao diễn ra trong thời điểm Berkshire đang đứng trước một thách thức đáng chú ý.

Cổ phiếu tập đoàn mới tăng khoảng 1% từ đầu năm 2026, trong khi S&P 500 tăng hơn 11%. Giá dầu tăng và dòng tiền của nhà đầu tư hướng nhiều hơn tới các nhóm cổ phiếu tăng trưởng là một phần nguyên nhân.

Thị trường cũng đang theo dõi cách CEO Greg Abel sử dụng lượng vốn khổng lồ của Berkshire.

Tập đoàn hiện nắm khoảng 365,5 tỷ USD tiền mặt. Trong quý 2, Berkshire đã tăng mua lại cổ phiếu lên 4,5 tỷ USD.

Buffett dành lời đánh giá tích cực cho người kế nhiệm. Ông viết: "Kỳ vọng của tôi dành cho Greg ngay từ đầu đã cao ngất, và anh ấy còn vượt qua những kỳ vọng đó".

"Công ty đang nằm trong những bàn tay tuyệt vời và tôi mong được tiếp tục là một cổ đông cùng với các bạn", Buffett kết thúc lá thư.

Theo CNBC