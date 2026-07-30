Không phải tiền bạc, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ thứ giúp nhân bội thành công, giá trị hơn bao giờ hết trong kỷ nguyên AI

Giữa kỷ nguyên AI, khi công nghệ có thể viết email, tóm tắt cuộc họp hay lập kế hoạch trong vài giây, kỹ năng này của con người trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Từ thập niên 1950, tỷ phú Warren Buffett từng khẳng định tấm bằng duy nhất ông treo trong phòng làm việc là chứng chỉ giao tiếp của Dale Carnegie. Thứ Buffett muốn nhấn mạnh là sự thành công trong cuộc sống sẽ được nhân lên gấp bội nếu biết cách giao tiếp tốt.

Warren Buffett nói thêm rằng: “Nếu không có kỹ năng giao tiếp tốt, bạn sẽ không thể thuyết phục người khác theo mình, ngay cả khi bạn nhìn thấy được cơ hội còn họ thì không”.

Giá trị của giao tiếp đã vượt xa khái niệm kỹ năng mềm thông thường, trở thành một kỹ năng kinh doanh chiến lược. AI có thể xử lý dữ liệu và tạo ra văn bản nhanh chóng, nhưng không thể thay thế con người trong việc tạo dựng lòng tin, truyền cảm hứng, giải quyết xung đột hay thấu hiểu cảm xúc.

Khách hàng mua sự tin tưởng từ người bán, nhà đầu tư rót vốn dựa vào bản lĩnh của nhà sáng lập, và nhân viên gắn bó vì họ tin vào người dẫn dắt. Do đó, những nhà lãnh đạo thành công trong thập kỷ tới là những người biết gỡ sự phức tạp thành sự minh bạch, biết kết nối tập và xây dựng các mối quan hệ chân thành.

Để làm được điều đó, nghệ thuật giao tiếp đòi hỏi ba thói quen trọng tâm. Thứ nhất, cần thay thế định kiến bằng sự tò mò để thấu hiểu góc nhìn đối phương thay vì vội vã phán xét.

Thứ hai, việc đưa ra phản hồi cần được thực hiện thường xuyên và rõ ràng để tạo dựng sự tự tin, giúp mọi người biết rõ những điểm cần phát huy, cần thay đổi và lý do cốt lõi.

Thứ ba, cần chủ động lắng nghe để thấu hiểu thay vì chỉ chăm chăm chuẩn bị câu trả lời đối phó.

Buffett đã nhận được chứng chỉ Dale Carnegie hơn 70 năm trước, nhưng nguyên tắc đằng sau nó chưa bao giờ lỗi thời.

Công nghệ có thể thay đổi phương thức làm việc nhưng không thể thay thế nhu cầu gắn kết con người. Giao tiếp chân thực chính là vũ khí tối thượng không bị mai một theo thời gian.

Theo Inc.