Vớt được chiếc túi màu đen bí ẩn trên biển, người đàn ông vội báo cảnh sát

Một chủ tàu đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một chiếc túi màu đen trôi nổi trên biển. Sau khi mở túi, người này lập tức báo cảnh sát.

Sự việc xảy ra trong một chuyến đi ngoài khơi Brixham, Devon, Anh vào thứ Sáu (24/7).

Tristan Northway kéo chiếc túi nilon màu đen vào, nghĩ rằng bên trong đầy rác. "Nhưng sau khi mở ra, tôi phát hiện bên trong toàn là lá cần sa chưa qua chế biến", Tristan nói.

Nguồn: Jam Press/Tristan Northway

Một đoạn video cho thấy người đàn ông đang tiến về phía chiếc túi rác trông có vẻ bình thường và nói: "Tôi phải xem liệu mình có thể lấy được cái đó không."

Nguồn: Jam Press/Tristan Northway

Sau khi kéo chiếc túi lên thuyền, anh ta đã tiết lộ những thứ bất ngờ bên trong trước khi quay trở lại bờ, theo thông tin từ Need To Know .

Trong đoạn video, Tristan nói: "Trên đường đến gặp cảnh sát để giải quyết bao cần sa lớn này."

Cảnh sát Devon và Cornwall cho biết số cần sa này được cho là phần dư thừa từ một vụ trồng cần sa. Họ cho biết thêm chiếc túi đã bị thu giữ để tiêu hủy.