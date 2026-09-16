Sốt sắng mua chung cư, cặp vợ chồng bị lừa 1,7 tỷ đồng vào phút chót

Trường hợp này phản ánh xu hướng lừa đảo bất động sản ngày càng gia tăng.

Ông bà Brian và Wendy VanDoeselaar đang ở những bước cuối cùng để mua căn hộ mơ ước gần Grand Rapids, bang Michigan. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng.

Sau 35 năm sống trong căn nhà một tầng có 4 phòng ngủ, họ muốn chuyển sang chung cư để không còn phải cắt cỏ hay xúc tuyết. Gần một thập kỷ qua, 2 vợ chồng đã đi xem nhiều căn nhà nhưng chưa tìm được nơi nào ưng ý.

Căn hộ chung cư (condo) 4 phòng ngủ trị giá 460.000 USD (gần 12 tỷ VNĐ) tại Hudsonville, ngoại ô gần Grand Rapids, đáp ứng mọi yêu cầu. Căn nhà có bếp mở, phòng sinh hoạt chung và phòng kính nhìn ra ban công. Khác với căn nhà họ mua hơn 30 năm trước, lần này họ không phải mất nhiều đêm để sơn tường hay làm lại sàn.

“Căn nhà có tất cả những gì chúng tôi mong muốn”, bà Wendy VanDoeselaar nói.

Nhưng ngày 19/5, chỉ vài ngày trước khi hoàn tất giao dịch, hai vợ chồng nhận được một email khiến họ bất ngờ.

Email yêu cầu để kịp hoàn tất giao dịch, họ phải chuyển khoản hơn 66.000 USD (1,7 tỷ VNĐ) vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định trong vòng 24 giờ. Số tiền này được cho là để thanh toán tiền đặt cọc và các chi phí hoàn tất giao dịch.

Email cung cấp một số điện thoại mà 2 chữ số cuối khác với số của nhân viên phụ trách khoản vay của họ. Brian VanDoeselaar sau đó nhận được một cuộc gọi để xác nhận hướng dẫn chuyển tiền. Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe giống hệt nhân viên phụ trách khoản vay của họ.

Hai vợ chồng đã chuyển tiền.

Nhưng một ngày trước khi giao dịch hoàn tất, nhân viên phụ trách khoản vay thực sự gửi cho họ bảng kê số tiền đặt cọc và chi phí phải thanh toán. Niềm vui của họ lập tức biến thành hoảng loạn.

“Bụng tôi bắt đầu quặn lại, như thể có điều gì đó không ổn”, Wendy nói. “Tiền chuyển khoản không thể mất nhiều thời gian như vậy mới được ghi nhận”.

Không lâu sau, 2 vợ chồng nhận ra họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo bất động sản tinh vi. Kẻ gian được cho là đã sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI cùng các email giả mạo để nhắm vào người mua nhà trong ngay trước khi giao dịch hoàn tất.

Khi phát hiện mình bị lừa, số tiền đã biến mất. Giao dịch mua nhà bị hủy chỉ vài giờ trước khi hai vợ chồng dự kiến ký các giấy tờ cuối cùng.

Thay vì nhận chìa khóa căn nhà mới, họ bất ngờ phải tìm cách thu hồi số tiền hàng chục nghìn USD.

Trường hợp của gia đình VanDoeselaar cho thấy xu hướng lừa đảo bất động sản ngày càng gia tăng trên toàn nước Mỹ. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các vụ lừa đảo liên quan đến bất động sản đã khiến nạn nhân thiệt hại hơn 275 triệu USD trong năm ngoái, tăng 58,5% so với năm 2024.

Các chuyên gia cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng khi AI giúp kẻ lừa đảo dễ dàng nhân bản giọng nói và tạo những email có hình thức giống thư điện tử thật.

Nhìn lại vụ việc, hai vợ chồng Brian và Wendy VanDoeselaar cho biết họ đã bỏ qua một số dấu hiệu đáng ngờ.

“Cả hai chúng tôi đều bỏ sót một số dấu hiệu”, Wendy nói. “Có quá nhiều việc diễn ra cùng lúc. Chúng tôi thực sự muốn mua căn hộ này và đã đầu tư rất nhiều công sức vào giao dịch”.

“Điều đó khiến chúng tôi tin vào kẻ lừa đảo thay vì dừng lại và nghĩ: ‘Khoan đã, có gì đó không đúng’.”

Ban đầu, cuộc gọi và những email này không có vẻ đáng ngờ. Giữa hàng loạt giấy tờ, thời hạn và những hướng dẫn vào phút chót, các tin nhắn giả mạo dường như chỉ là một bước nữa trong quá trình mua nhà, hai vợ chồng cho biết.

Nhân viên phụ trách khoản vay thực sự từng thông báo rằng họ có thời hạn đến ngày 28/5, tức ngày hoàn tất giao dịch, để chuẩn bị khoảng 68.000 USD cho tiền đặt cọc và các chi phí liên quan.

“Sau đó, email lừa đảo xuất hiện và tạo ra cảm giác cấp bách”, Brian VanDoeselaar nói.

Người đàn ông 64 tuổi cho biết giờ đây ông tin rằng cuộc gọi sau loạt email được thực hiện từ một số điện thoại giả mạo và sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói có sự hỗ trợ của AI. Ông nói cuộc gọi rất ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

Theo CNN﻿