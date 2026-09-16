Cảnh tượng trần cabin Boeing 737 bất ngờ đổ sập giữa chuyến bay, lộ cấu kiện bên trong

Một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Sepehran Airlines gặp sự cố kỹ thuật trên chuyến bay tại Iran, khiến máy bay rung lắc dữ dội và một phần trần cabin bất ngờ sập xuống khi hành khách đang ngồi bên trong.

Chiếc Boeing 737 của Sepehran Airlines đang thực hiện hành trình từ Sân bay quốc tế Mashhad Nejad đến Sân bay quốc tế Kermanshah, Iran, hôm 15/9 thì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Máy bay sau đó buộc phải quay trở lại Mashhad và thực hiện hạ cánh khẩn cấp. Theo thông tin ban đầu, một lốp thuộc hệ thống càng đáp được cho là đã bị nổ.

Đoạn video do một hành khách ghi lại bên trong máy bay cho thấy chiếc Boeing 737 rung lắc mạnh. Chỉ ít lâu sau, một phần trần cabin bất ngờ rơi xuống, khiến những hành khách bên dưới hoảng loạn. Một số bộ phận bên trong thân máy bay cũng bị lộ ra sau sự cố.

Clip được chia sẻ (Nguồn: CNA)

Hiện chưa ghi nhận hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn nào bị thương trong sự việc. Sau khi máy bay dừng hẳn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được sơ tán an toàn. Hành khách sau đó được chuyển sang một chuyến bay khác để tiếp tục hành trình đến Kermanshah.

Đường băng tại sân bay Mashhad cũng tạm thời được đóng để kiểm tra, đánh giá tình trạng sau sự cố, trước khi được mở cửa trở lại trong ngày.

Đây không phải lần đầu Sepehran Airlines xảy ra sự cố liên quan đến máy bay Boeing 737.

Trước đó, ngày 25/8, một chiếc Boeing 737-500 của hãng đang thực hiện chuyến bay từ Tehran đến Mashhad với 127 người trên máy bay đã trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh. Máy bay dừng lại trong tình trạng càng đáp phía trước bị sập. Không có người nào bị thương trong sự việc.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran sau đó đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Nguồn: India Today