Vụ phát hiện xương người trong xe bán tải nằm dưới kênh: Từng có người đăng lên mạng truy tìm chiếc xe

Chiếc xe do một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP.HCM đứng tên.

Sự việc phát hiện xương người trong chiếc xe bán tải, nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long đang khiến dư luận xôn xao, bất ngờ.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 17/9, một người dân trong lúc đi đánh cá trên kênh đã phát hiện chiếc xe bán tải dưới lòng kênh nên trình báo cơ quan chức năng.

Chiếc xe sau đó đã được trục vớt lên bờ. Cơ quan điều tra xác định chiếc ô tô bán tải mang biển số TP.HCM, bám đầy bùn đất, bị móp méo nhiều chỗ, vỡ kính lái. Đáng chú ý, trên xe có một bộ xương người cùng một số vật dụng và giấy tờ tùy thân mang tên L.H.T. (SN 1981, trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũ).

Chiếc xe bán tải được trục vớt lên bờ. (Ảnh: MXH)

Bên cạnh đó, chiếc xe được trục vớt có biển số và đặc điểm giống chiếc xe bị một người dân đăng tin truy tìm trên mạng xã hội vào hồi tháng 6/2026.

Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết thêm, chiếc xe do một công ty tại TP.HCM đứng tên. Công ty này kinh doanh vật liệu xây dựng và có thị trường tại một số tỉnh miền Tây. Đại diện công ty cho biết đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo vụ việc và doanh nghiệp đang phối hợp xác minh, làm rõ.

Hiện Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang giám định hài cốt, xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc.