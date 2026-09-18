Siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam, sức chứa gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình: Mái vòm khổng lồ nặng 8.600 tấn, tự động đóng mở trong 20 phút, công nghệ lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam

Sau gần 1 năm thi công, hệ mái vòm của sân PVF tại Hưng Yên đang dần hoàn thiện, với cặp dầm thép dài 373m và hệ cẩu siêu trọng sức nâng tới 1.250 tấn.

Phối cảnh dự án sân vận động PVF.

Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được khởi công ngày 19-10-2025, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Sau khoảng 11 tháng thi công, hệ khung mái vòm thép đang được hoàn thiện, với tổng trọng lượng hơn 8.600 tấn, giúp hình hài sân vận động ngày càng rõ nét trên công trường.

Công trình có diện tích khoảng 55.000m2, gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, khu VIP, dịch vụ và ẩm thực.

Với quy mô này, sân PVF lớn hơn sân vận động quốc gia Mỹ Đình khoảng 1,5 lần. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng tới khả năng đăng cai các trận đấu World Cup và các giải đấu khu vực. Sân nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ có quy mô khoảng 92ha. Trong đó, quảng trường và khu vực bãi đỗ xe ngoài trời được quy hoạch với diện tích khoảng 18ha.

Điểm nhấn trong thiết kế sân vận động PVF là hệ thống mái vòm có khả năng đóng - mở hoàn toàn tự động. Theo thiết kế, toàn bộ hệ mái có thể vận hành trong khoảng 12 - 20 phút, giúp sân chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết và phục vụ nhiều loại hình sự kiện. Đây là công nghệ lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam.

Sân vận động PVF ảnh chụp tháng 8/2026.

Hệ mái vòm sử dụng cặp dầm thép dài 373m, tổng trọng lượng hơn 8.600 tấn, kết hợp hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125m. Công trình còn sở hữu hệ cửa kính end-zone cao 36m, rộng 55m, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo không gian linh hoạt cho sân.

Để lắp dựng hệ mái vòm và các cấu kiện có kích thước, khối lượng đặc biệt lớn, công trường phải huy động hệ thống cẩu siêu trường, siêu trọng. Trong đó, thiết bị có sức nâng lớn nhất lên tới 1.250 tấn, phục vụ việc đưa các cấu kiện thép vào vị trí lắp đặt.

Bên cạnh hệ mái vòm, sân vận động PVF được đầu tư các hạng mục phục vụ thi đấu và tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn. Mặt sân sử dụng cỏ hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo, nhằm tăng độ bền, cải thiện khả năng thoát nước và thuận lợi cho công tác bảo trì trong quá trình khai thác.

Theo kế hoạch, sân vận động PVF dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ bổ sung một sân vận động quy mô 60.000 chỗ cho khu vực phía Đông Hà Nội, đồng thời phục vụ tổ chức các sự kiện thể thao và nhiều loại hình sự kiện khác.