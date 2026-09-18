Kho hàng khổng lồ hơn 1,4 triệu m2 của Việt Nam sát vách Trung Quốc vừa có bước tiến mới

Nơi này cung cấp các dịch vụ liên quan đến thông quan hàng hóa xuyên biên giới.

Đây là Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn.

Sáng 16/9, tại tỉnh Lạng Sơn, trước khi lên đường dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16-17/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, khảo sát Công viên logistics Viettel Lạng Sơn; đồng thời khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, khảo sát Công viên logistics Viettel Lạng Sơn. Ảnh: Viettel Post

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá mô hình Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó góp phần nâng cao năng lực thông quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận tinh thần tiên phong, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, vận hành của Viettel trong xây dựng và phát triển mô hình công viên logistics.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá mô hình Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu… Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Viettel cần tiếp tục phát huy tinh thần đi đầu, nghiên cứu, hoàn thiện mô hình từ thực tiễn tại Lạng Sơn, cũng như phối hợp với các doanh nghiệp, địa phương và cơ quan chức năng để từng bước xây dựng, phát triển các công viên logistics tại các cửa khẩu quốc tế trên cả nước.

Theo đó, việc hình thành mạng lưới các công viên logistics tại các cửa khẩu sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, trung chuyển và thông quan hàng hóa, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển logistics quốc gia.

Công viên logistics Viettel Lạng Sơn có bước tiến mới

Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn cung cấp các dịch vụ liên quan đến thông quan hàng hóa xuyên biên giới. Ảnh: Viettel Post

Kể từ khi khai trường ngày 11/12/2024 đến nay, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn đã ký kết hợp tác với hơn 170 doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước; đồng thời triển khai các thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp logistics quốc tế, từ đó góp phần mở rộng kết nối chuỗi cung ứng qua biên giới.

Trên thực tế, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn (tổng vốn đầu tư gần 3.300 tỷ đồng) là mô hình logistics xuyên biên giới tích hợp, ứng dụng dữ liệu, tự động hóa và công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành. Cùng với đó, mô hình này trở thành địa điểm tham quan, học tập của nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương và trường đại học.

Viettel Post cho biết, những kinh nghiệm từ mô hình tại Lạng Sơn sẽ được tiếp tục hoàn thiện để phát triển mạng lưới logistics trên toàn quốc, nhằm hướng tới mục tiêu cùng các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp góp phần giảm chi phí logistics của Việt Nam từ mức 16 - 18% GDP xuống còn 12 - 15% vào năm 2030.

Trước đó, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn được khai trương ngày 11/12/2024, nhằm cung cấp các dịch vụ liên quan đến thông quan hàng hóa xuyên biên giới.

Công viên này có diện tích 143 ha (tương đương 1.430.000 m2), năng lực thông quan 1.500 xe/ngày, được tổ chức theo mô hình tích hợp, tập trung các thủ tục liên quan đến hải quan, biên phòng, kiểm dịch.

Việc đưa Công viên Logistics vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực thông quan tại khu vực cửa khẩu.

Thực tế, lưu lượng xe qua cửa khẩu từ mức khoảng 650 - 750 xe/ngày năm 2024 đã tăng lên hơn 1.000 xe/ngày, trong khi không xảy ra tình trạng ùn tắc. Hơn nữa, thời gian thông quan được rút ngắn xuống dưới 24 giờ, so với khoảng 4 - 5 ngày trước đây. Chi phí vận hành của doanh nghiệp được tiết kiệm khoảng 30 - 40%.

Đồng thời, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn cũng ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, tự động hóa trong quản lý, vận hành. Cụ thể, công viên có hệ thống camera AI được sử dụng để giám sát, cảnh báo sự cố và hỗ trợ điều tiết phương tiện; khu vực Cổng thông minh (Smartgate) gồm 11 làn xe được trang bị hệ thống camera quét 3D, phục vụ tự động thu thập dữ liệu phương tiện và nhận diện sinh trắc học tài xế.

Ngoài ra, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn còn có các chỉ số vận hành được đồng bộ theo thời gian thực trên hệ thống điều hành trung tâm (SLOC) và ứng dụng V-Gate, hỗ trợ cơ quan chức năng trong giám sát, cũng như giúp doanh nghiệp chủ động theo dõi hành trình. Hơn nữa, hệ thống sang tải Telescopic được giới thiệu có khả năng giảm khoảng 25% thời gian và 40% chi phí bốc xếp.

Ngoài hạ tầng và công nghệ, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn còn cung cấp hệ thống dịch vụ, tiện ích cho lái xe và doanh nghiệp vận tải như bãi đỗ, cấp điện cho container lạnh, khu ăn uống, nghỉ ngơi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc tổ chức bãi đỗ theo số thứ tự, hạn chế tình trạng phương tiện chen lấn, cùng với các tiện ích phục vụ lái xe góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thời gian chờ đợi.