Ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Bắc SN 1969: Người dân phát hiện, khẩn trương liên hệ SĐT 036.8483.859

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Thị Bắc về tội "Đánh bạc".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra vụ án Nguyễn Thị Bắc, sinh ngày 16/10/1969, nơi cư trú: Thôn Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là Tổ dân phố Tư, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố bị can về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Quá trình điều tra, xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 13/07/2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Bắc về tội danh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi bị can Nguyễn Thị Bắc sớm ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét, kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can.

Trường hợp, bị can cố tình bỏ trốn khi xét xử vắng mặt, đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự bào chữa cũng như không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc liên hệ đồng chí điều tra viên Dương Văn Hòa, số điện thoại: 036.8483.859 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn, người dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.