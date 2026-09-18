Lần đầu tiên, Sun Group làm tổ hợp 5 tòa tháp cao tới 37 tầng, gần 9.000 tỷ đồng tại tỉnh từng rộng nhất Việt Nam

Sun Glory Residence là dự án đầu tiên Sun Group phát triển tại Nghệ An.

Ảnh: Sun Group

Sun Group vừa giới thiệu tổ hợp Sun Glory Residence tại lô đất HH01, khu vực vòng xuyến Hải Quan, tiếp giáp 2 đại lộ Lê Hồng Phong và V.I. Lê Nin, trung tâm thành phố Vinh cũ, Nghệ An.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án có quy mô hơn 3,7ha, tổng mức đầu tư hơn 8.723 tỷ đồng, phát triển gần 3.500 căn hộ cao cấp. Tổ hợp gồm 5 tòa tháp, trong đó tòa tháp điểm nhấn cao 37 tầng.

Đây là dự án đầu tiên của Sun Group tại Nghệ An. Dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp đô thị phức hợp, kết hợp không gian căn hộ với thương mại, dịch vụ và tiện ích cộng đồng.

Từ dự án, cư dân di chuyển tới biển Cửa Lò trong khoảng 15 km, sân bay quốc tế Vinh 7 km, chợ Vinh 3 km, cận kề Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An và Quảng trường Hồ Chí Minh.﻿

Theo quy hoạch được công bố, các khối nhà được bố trí tiếp giáp các trục đường xung quanh. Phần trung tâm dự án dành cho quảng trường, các dải cây xanh, đường dạo, tiểu cảnh và điểm dừng chân.

Sun Glory Residence có khoảng 10.650m² không gian xanh, tương đương gần 30% diện tích khu đất. Các tiện ích cộng đồng như thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng và tác phẩm nghệ thuật công cộng được bố trí đan xen trong khuôn viên.

Khối đế dự án dành khoảng 25.000m² sàn cho thương mại, dịch vụ. 2 tầng hầm có tổng diện tích khoảng 74.000m² sàn, phục vụ nhu cầu đỗ xe.

Sun Glory Residence được Sun Group định hướng phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân Nghệ An, trong đó có cộng đồng người Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố khác hoặc ở nước ngoài.

Về quy hoạch, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ. Thành phố Vinh giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị động lực của tỉnh.

Sun Glory Residence được giới thiệu trong bối cảnh thị trường nhà ở tại Vinh có thêm nguồn cung căn hộ quy mô lớn, kết hợp với hệ thống thương mại, dịch vụ và không gian xanh trong cùng một tổ hợp.