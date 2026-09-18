Tất cả người dân khi đi hát karaoke chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an cảnh báo người dân khi đi hát giải trí cần có ý thức chấp hành pháp luật.

Đi hát karaoke là hình thức giải trí phổ biến của đông đảo người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, qua công tác kiểm tra tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng: hoạt động quá giờ, sử dụng lao động chưa thành niên, lơ là khai báo cư trú, phát hiện khách dương tính với ma túy, thậm chí tiếp nhận tin báo về dấu hiệu giữ người trái phép.

Những vụ việc này là hồi chuông cảnh báo người dân khi đi hát giải trí cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh để bản thân bị lôi kéo vào các rắc rối pháp lý.

Khung giờ cấm và mức phạt tiền kinh doanh quá giờ

Người dân đi hát cần lưu ý giới hạn thời gian hoạt động của các quán karaoke theo quy định hiện hành. Cụ thể, Điều 7 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2024/NĐ-CP) nêu rõ: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tuyệt đối không được phép hoạt động từ 00:00 đến 08:00 sáng hằng ngày.

Từ ngày 15/5/2026, chế tài áp dụng cho hành vi vi phạm thời gian hoạt động đã được siết chặt tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo Khoản 5 Điều 21 Nghị định này, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng áp dụng đối với cá nhân có một trong các hành vi:

Khách hát không nên cố tình nán lại sau 0 giờ hoặc yêu cầu cơ sở tiếp tục phục vụ lén lút, bởi các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và vi phạm quy định pháp luật.

Ranh giới mong manh: Biến cuộc vui thành "vòng lao lý" vì ma túy

Nguy cơ lớn nhất phía sau cánh cửa khép kín của các phòng hát là tệ nạn ma túy. Nhiều người cho rằng chỉ "góp tiền mua" hoặc "đi cùng nhóm bạn" thì không sao, song Bộ luật Hình sự quy định rất khắt khe về hành vi tổ chức và chứa chấp:

Tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (Điều 255 Bộ luật Hình sự):

Người nào chuẩn bị địa điểm, công cụ, ma túy hoặc lôi kéo người khác cùng dùng chất cấm dưới bất kỳ hình thức nào đều bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Khung hình phạt tăng lên từ 7 năm đến 15 năm tù nếu phạm tội từ 2 lần trở lên, rủ rê từ 2 người trở lên, đối với người từ đủ 13 đến dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người đang cai nghiện, hoặc tái phạm nguy hiểm.

Mức án từ 15 năm đến 20 năm tù áp dụng nếu làm tổn hại sức khỏe người khác từ 61% trở lên, gây chết người hoặc đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng làm chết 2 người trở lên hoặc tổn hại sức khỏe 2 người từ 61% trở lên, người vi phạm phải đối mặt với mức án 20 năm tù hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền bổ sung từ 50 đến 500 triệu đồng.

Tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" (Điều 256 Bộ luật Hình sự):

Hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc dung túng cho việc sử dụng ma túy bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nếu chứa chấp người dưới 16 tuổi, chứa chấp từ 2 người trở lên hoặc phạm tội 2 lần trở lên, hình phạt là từ 7 năm đến 15 năm tù, phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng.

Khuyến cáo cho người dân

Từ thực tế kiểm tra, Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Phòng karaoke buông lỏng quản lý rất dễ trở thành tụ điểm phát sinh vi phạm pháp luật. Không chỉ chủ cơ sở hay người quản lý phải có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ nhân sự, khách ra vào và kiên quyết không để cơ sở bị lợi dụng làm nơi "bay lắc", mà bản thân mỗi người dân khi đi hát karaoke cũng cần tự bảo vệ mình:

Chủ động từ chối, rời khỏi phòng hát ngay lập tức khi phát hiện có người sử dụng chất cấm, chất kích thích lạ;

Tuân thủ quy định về giờ giấc, không tụ tập thâu đêm suốt sáng tại các cơ sở quá giờ cho phép;

Mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để phục vụ công tác kiểm tra, quản lý lưu trú khi lực lượng chức năng yêu cầu.

Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các điểm kinh doanh có điều kiện để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm nhằm bảo đảm môi trường giải trí lành mạnh, an toàn cho cộng đồng.