Công an rà soát giao dịch chuyển khoản 335.334.000 đồng của cô gái SN 2000 tới tài khoản của 1 người dân ở Hải Phòng

Công an xã Gia Lộc Hải Phòng phối hợp với Công an Ba Tri, Vĩnh Long rà soát và xác minh thông tin về giao dịch chuyển khoản hơn 300 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, mới đây, Công an xã Gia Lộc vừa hỗ trợ người dân nhận lại hơn 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 07/9, chị C.T.N.T (sinh năm 2000, trú tại Ba Tri, Vĩnh Long) thực hiện giao dịch chuyển tiền cho khách hàng. Do nhầm lầm trong quá trình thao tác, chị T đã chuyển số tiền 335.334.000 đồng vào tài khoản của chị B.T.T, trú tại thôn Phương Điếm 2, xã Gia Lộc. Khi phát hiện ra nhầm lẫn, chị T đã báo công an địa phương nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long), Công an xã Gia Lộc khẩn trương xác minh, làm việc với chủ tài khoản và phối hợp ngân hàng hoàn trả đầy đủ số tiền cho chị T.

Thư cảm ơn của chị C.T.N.T gửi công an xã

Ngày 16/9/2026, Công an xã Gia Lộc nhận được thư cảm ơn của chị C.T.N.T. Chị viết thư cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gia Lộc, ghi nhận tinh thần tận tình, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ. Việc làm thiết thực góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Công an khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần bình tĩnh và chủ động xử lý càng sớm càng tốt. Việc đầu tiên là kiểm tra lại thông tin giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, lưu giữ đầy đủ hình ảnh, biên lai hoặc mã giao dịch để làm căn cứ đối chiếu. Sau đó, người chuyển tiền nên nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thông báo sự việc, cung cấp các thông tin cần thiết và đề nghị hỗ trợ tra soát, thu hồi khoản tiền đã chuyển nhầm.

Trong trường hợp xác định người nhận tiền là khách hàng của cùng ngân hàng, ngân hàng có thể hỗ trợ liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả. Nếu giao dịch được thực hiện giữa các ngân hàng khác nhau, ngân hàng của người chuyển cũng có thể phối hợp với ngân hàng thụ hưởng để xử lý theo quy trình.

Theo Công an TP Hải Phòng