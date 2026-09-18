Toàn cảnh đại lộ rộng gần gấp 3 lần đường băng sân bay, chạy xuyên siêu dự án 925.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp tới sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới của Vingroup

Sau khoảng 9 tháng thi công, đại lộ rộng 120m, dài hơn 8 km do Vingroup đầu tư đang dần thành hình. Tuyến đường chạy xuyên Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, kết nối sân vận động VinFast - Trống Đồng với quốc lộ 21C, quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Đại lộ rộng 120m được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng. Tuyến đường nằm trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, được quy hoạch là trục giao thông chính của khu liên hợp, kết nối sân vận động VinFast - Trống Đồng với Quốc lộ 21C, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Sau khoảng 9 tháng triển khai, đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện nền đường. Trong đó một số vị trí đã được triển khai hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật. Tại các đoạn còn lại, nhà thầu đang tiếp tục thi công mặt đường, cống thoát nước, hạ tầng ngầm và các hạng mục cảnh quan.
Với mặt cắt ngang lên tới 120m, đại lộ này rộng gần gấp 3 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất (rộng 45m) và tương đương bề ngang của Đại lộ Thăng Long.
Theo quy hoạch, đây là trục Đông - Tây của Khu B, chạy qua khu vực tập trung nhiều công trình thể thao, khu đô thị và trung tâm dịch vụ. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ trở thành trục giao thông chính, kết nối xuyên suốt các khu chức năng và liên thông với mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội.
Tại đầu tuyến, nút giao với Quốc lộ 1A thuộc xã Hồng Vân đang được triển khai, mở hướng kết nối từ Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội ra Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đáng chú ý, Quốc lộ 1A cũng đang được thi công mở rộng mặt cắt ngang lên 90m, tạo thêm trục kết nối trực tiếp từ khu đô thị thể thao vào trung tâm Hà Nội.
Cùng với nút giao, cầu vượt sông Nhuệ trên tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi các hạng mục hoàn thành, đại lộ sẽ kết nối từ quốc lộ 21C, đi qua khu vực sân vận động VinFast - Trống Đồng, tới quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Dọc tuyến, các hạng mục cảnh quan cũng được triển khai song song với phần đường. Cây xanh, thảm cỏ, dải phân cách và các hạng mục phụ trợ đang từng bước hoàn thiện, hình thành diện mạo cho tuyến đại lộ trung tâm của khu liên hợp thể thao.
Cách tuyến đại lộ không xa, sân vận động VinFast - Trống Đồng cũng đang được thi công. Sau 9 tháng triển khai, bốn khán đài A, B, C và D đã được thi công đồng loạt, giúp hình hài công trình dần rõ nét.
Theo công bố của Vingroup, sân vận động được xây dựng trên khu đất rộng hơn 73ha, có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi và trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, tích hợp mái che đóng mở tự động cùng nhiều công nghệ hiện đại.
Theo kế hoạch, tuyến đại lộ rộng 120m và sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương sẽ tiếp tục được đầu tư theo nhiều giai đoạn đến khoảng năm 2035.