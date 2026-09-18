Toàn cảnh đại lộ rộng gần gấp 3 lần đường băng sân bay, chạy xuyên siêu dự án 925.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp tới sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới của Vingroup

Sau khoảng 9 tháng triển khai, đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện nền đường. Trong đó một số vị trí đã được triển khai hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật. Tại các đoạn còn lại, nhà thầu đang tiếp tục thi công mặt đường, cống thoát nước, hạ tầng ngầm và các hạng mục cảnh quan.