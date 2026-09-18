Thông tin mới vụ nam sinh lớp 7 siết cổ, đánh người thân

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang đã chỉ đạo phòng chuyên môn làm rõ cụ thể vụ việc.

Sự việc nam sinh lớp 7 có hành động siết cổ, đánh người thân xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ngày 17/9, ông Trần Quang Bảo, Giám sốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang cho biết Sở đã nắm thông tin vụ việc và đã chỉ đạo phòng chuyên môn làm rõ cụ thể vụ việc rồi sẽ cung cấp thông tin sau, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Bảo, thời gian qua, Sở đã có văn bản về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng sống cho học sinh, học viên. Tuy nhiên sau khai giảng năm học 2026-2027 đến nay, một số học sinh vẫn còn hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, có biểu hiện bạo lực ở học sinh, gây ảnh hưởng đến dư luận.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đề nghị UBND xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh rà soát, thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho học sinh và chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ quản lý.

Camera trong gia đình đã ghi lại diễn biến vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh và giáo dục lòng nhân ái, sự tôn trọng, trách nhiệm bản thân, gia đình, cộng đồng cần được tăng cường trong các nhà trường. Giáo dục kỹ năng nhận diện, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ tư vấn tâm lý học đường và các lực lượng giáo dục phải kịp thời phát hiện sớm những biểu hiện bất thường, nguy cơ phát sinh hành vi lệch chuẩn, bạo lực, kịp thời giáo dục học sinh.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử. Đồng thời tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương, các đơn vị liên quan trong giáo dục, quản lý, hỗ trợ kịp thời học sinh.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh có hành động lao vào siết cổ, đấm, đá một người phụ nữ. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 15/9. Nam sinh chỉ dừng lại khi người lớn trong nhà can ngăn.

Thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho hay, nam sinh trong clip là học sinh lớp 7 một trường THCS trên địa bàn. Người phụ nữ bị hành hung là chị N.T.Q.N. (28 tuổi), mợ của nam sinh.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị N. cho hay chuyện xuất phát từ chiếc điện thoại, liên quan giữa nam sinh này và con gái chị N. Nam sinh cho rằng mợ đã vu khống mình trộm điện thoại nên có hành vi lao vào siết cổ và đánh chị N.

Báo Tiền Phong thông tin thêm, sau sự việc, chị N. đã trình báo Công an đặc khu Phú Quốc. UBND đặc khu Phú Quốc cũng cho biết chính quyền đang khẩn trường xác minh vụ việc.