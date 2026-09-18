Một năm nữa, Hà Nội sẽ hoàn thành cây cầu vượt sông Hồng vốn 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên, sở hữu thiết kế "vòm vô cực" độc đáo

Sở hữu hệ vòm thép uốn lượn liên tục qua 6 nhịp, cầu Trần Hưng Đạo dài 4,18km, tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước thềm APEC 2027.

Khởi công từ tháng 12/2025, cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư khoảng 16.200 tỷ đồng. Đây là dự án PPP có quy mô đầu tư lớn thứ 2 trên địa bàn thành phố, chỉ sau cầu Tứ Liên. Dự án hiện đã hoàn thành gần 40% khối lượng tổng thể và đang chuyển sang giai đoạn lắp dựng hệ dầm, sàn và vòm thép trên sông Hồng.

Cầu Trần Hưng Đạo là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, được kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc trên sông Hồng, đồng thời tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm với quận Long Biên cũ. Điểm đầu nối ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối đường Nguyễn Sơn. Dự án do Tập đoàn Sun Group triển khai.

Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến 4,18 km, trong đó cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép mang biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Phối cảnh dự án.

Toàn tuyến có 3 nút giao gồm: nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng - Cổ Linh; và nút giao với đường Nguyễn Sơn, được thiết kế kết nối đồng bộ với hệ thống đường hiện hữu và phù hợp với quy hoạch.

Điểm đáng chú ý của công trình là thiết kế hệ thống "vòm vô cực", lấy ý tưởng từ đồ án đạt giải nhất "Infinity Hanoi - Sự thịnh vượng vĩnh cửu trên sông Hồng". Hệ thống vòm thép được thiết kế với các nhịp uốn lượn liên tục, vắt qua 6 nhịp cầu và giao thoa tạo hình biểu tượng vô cực.

Công trình tích hợp trục đường đi bộ rộng rãi, làn dành riêng cho xe đạp, các đài vọng cảnh ngắm sông... Thiết kế tạo kết nối liền mạch với chuỗi công viên ven bờ, mở ra một không gian văn hóa, du lịch và sinh hoạt kinh tế đêm độc đáo chưa từng có tại Hà Nội.

Đến nay, phần kết cấu bên dưới cầu đang được đẩy nhanh thi công. Trong đó, 5 trụ cầu chính giữa sông đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, tạo điều kiện để các nhà thầu chuyển sang thi công hệ dầm và vòm thép phía trên.

Công tác lắp đặt dầm dọc chủ với độ nghiêng 33 độ so với phương ngang, bám sát thiết kế “vòm vô cực”.

Từ ngày 31/8, các đơn vị thi công bắt đầu triển khai cẩu lắp hơn 26.000 tấn kết cấu thép. Các cấu kiện có tải trọng lớn được lắp đặt trên hệ nổi giữa sông Hồng, đòi hỏi yêu cầu cao về tổ chức thi công và kỹ thuật.

Việc chuyển từ thi công phần trụ sang lắp dựng hệ dầm và vòm thép được xem là một cột mốc quan trọng của dự án. Đây cũng là giai đoạn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, khi phần kết cấu thép lớn được vận chuyển, cẩu lắp và liên kết trực tiếp trên mặt sông.

Dự án được đặt mục tiêu đưa vào khai thác trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ hình thành thêm một trục kết nối từ khu vực trung tâm Hà Nội qua sông Hồng tới Long Biên, góp phần tăng khả năng lưu thông giữa khu vực trung tâm và phía Đông thành phố, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực cho các cầu hiện hữu như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.



