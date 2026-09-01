Những giọt nước mắt trong đêm thắp nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại Công viên Lý Thái Tổ

Tối 16/9, tại công viên Lý Thái Tổ (TP.HCM), gần 200 em nhỏ cùng các đại biểu thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19, đồng thời tiếp nối hành trình sẻ chia, đồng hành cùng trẻ em mồ côi sau đại dịch.

Tối 16/9, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Đây là dịp để tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch Covid-19 và tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia đến các gia đình chịu nhiều mất mát.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng lực lượng quân đội, công an, tình nguyện viên từng tham gia tuyến đầu chống dịch và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM.

Trong không gian của chương trình, những ký ức về những ngày tháng dịch bệnh khốc liệt được nhắc lại. Nhiều người đã không thể trở về bên gia đình sau đại dịch, để lại khoảng trống khó bù đắp đối với người thân, đặc biệt là những em nhỏ mất cha hoặc mẹ.

Tối 16/9, chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" diễn ra tại TP.HCM, tiếp nối hành trình 5 năm đồng hành cùng trẻ em mồ côi do Covid-19.

Tham dự chương trình còn có đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người bảo trợ; cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, tình nguyện viên từng có mặt nơi tuyến đầu chống dịch và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM.

Gần 200 em nhỏ cùng người thân, đại diện các gia đình đã và đang được chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành trong 5 năm qua cũng có mặt tại sự kiện.

Với các em, sự đồng hành không chỉ nằm ở những phần quà hay khoản hỗ trợ vật chất, mà còn là sự quan tâm lâu dài để các em có thêm điều kiện học tập, trưởng thành và bước tiếp sau những mất mát do đại dịch gây ra.

Chương trình có sự tham dự của gần 200 em nhỏ cùng người thân, các gia đình đã và đang được Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành trong suốt 5 năm qua.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và khán giả cùng đứng dậy, thắp nến hoặc bật ánh sáng từ điện thoại để tưởng niệm các nạn nhân Covid-19.

Những ngọn nến được thắp lên tại công viên Lý Thái Tổ, TP.HCM, tưởng niệm những người đã mất vì dịch Covid-19

Năm năm sau những ngày tháng khốc liệt, khoảnh khắc thắp nến tưởng niệm vẫn khiến nhiều người xúc động, nghẹn ngào.

Những khoảnh khắc tưởng niệm tại chương trình trở thành khoảng lặng để người tham dự cùng nhìn lại những mất mát từng xảy ra, đồng thời nhắc nhớ về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân TP.HCM và cả nước trong những ngày chống chọi với Covid-19.

Sau 5 năm, những mất mát ấy vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Nhưng từ sự chung tay của cộng đồng, những đứa trẻ từng chịu cảnh mất người thân đang tiếp tục hành trình trưởng thành, với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Người dân xúc động dự lễ tưởng niệm tối 16/9

Có những mất mát dù thời gian trôi qua vẫn khó nguôi ngoai. Những người tham dự lặng người trong phút tưởng niệm những nạn nhân của đại dịch Covid-19

Khoảnh khắc mọi người lặng đi, dành những phút tưởng niệm cho những người không thể trở về sau đại dịch.