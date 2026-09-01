Những giọt nước mắt trong đêm thắp nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại Công viên Lý Thái Tổ
Tối 16/9, tại công viên Lý Thái Tổ (TP.HCM), gần 200 em nhỏ cùng các đại biểu thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19, đồng thời tiếp nối hành trình sẻ chia, đồng hành cùng trẻ em mồ côi sau đại dịch.
Tối 16/9, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Đây là dịp để tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch Covid-19 và tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia đến các gia đình chịu nhiều mất mát.
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng lực lượng quân đội, công an, tình nguyện viên từng tham gia tuyến đầu chống dịch và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM.
Trong không gian của chương trình, những ký ức về những ngày tháng dịch bệnh khốc liệt được nhắc lại. Nhiều người đã không thể trở về bên gia đình sau đại dịch, để lại khoảng trống khó bù đắp đối với người thân, đặc biệt là những em nhỏ mất cha hoặc mẹ.
Gần 200 em nhỏ cùng người thân, đại diện các gia đình đã và đang được chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành trong 5 năm qua cũng có mặt tại sự kiện.
Với các em, sự đồng hành không chỉ nằm ở những phần quà hay khoản hỗ trợ vật chất, mà còn là sự quan tâm lâu dài để các em có thêm điều kiện học tập, trưởng thành và bước tiếp sau những mất mát do đại dịch gây ra.
Những khoảnh khắc tưởng niệm tại chương trình trở thành khoảng lặng để người tham dự cùng nhìn lại những mất mát từng xảy ra, đồng thời nhắc nhớ về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân TP.HCM và cả nước trong những ngày chống chọi với Covid-19.
Sau 5 năm, những mất mát ấy vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Nhưng từ sự chung tay của cộng đồng, những đứa trẻ từng chịu cảnh mất người thân đang tiếp tục hành trình trưởng thành, với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.