TP.HCM khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Tối 12/2, Công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM) được khánh thành và đi vào hoạt động. Công trình được thực hiện theo chủ trương của Thành ủy và UBND TP.HCM về việc “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”.

Lãnh đạo TP.HCM và người dân tưởng niệm đồng bào đã mất vì COVID-19 tại buổi khánh thành.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3ha, là một trong 9 dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh vào không gian cộng đồng, trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TP.HCM giai đoạn mới.

Trung tâm công viên số 1 Lý Thái Tổ đặt đài tưởng niệm đồng bào COVID-19 với biêu tượng giọt nước.

Trước khi trở thành công viên - đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, nơi này từng mang nhiều giá trị thiên nhiên, lịch sử và tinh thần nhưng bị bỏ hoang nhiều năm. Việc hồi sinh không gian này thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc trả lại đất cho cộng đồng, kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.

Công trình được thi công thần tốc trong 90 ngày, tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group tài trợ và trực tiếp thi công.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: " Chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau thực hiện sứ mệnh hết sức đặc biệt là khánh thành một công trình mang nhịp đập của sự tri ân và sự hồi sinh. Hãy cùng nhau dành những giây phút lắng đọng nhất để tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào đã vĩnh viễn ra đi trong đại dịch COVID-19 khốc liệt.

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước.

Thành phố cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của hàng trăm y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, những tình nguyện viên hết sức nhiệt huyết đã gác lại hạnh phúc riêng, xông pha vào tâm dịch, vì sự sống của Nhân dân. Sự hy sinh ấy đã hóa thành tượng đài không phải dựng bằng đá, mà dựng bằng lòng biết ơn của hàng triệu người dân thành phố".

Theo ông Được, Công viên số 1 Lý Thái Tổ mang ba thông điệp là sự hồi sinh, lòng nhân nghĩa - tình đoàn kết và hướng tới tương lai, để thế hệ sau hiểu rằng TP.HCM được xây dựng không chỉ bằng bê tông, mà bằng sự sẻ chia.

Không gian hội hoa Xuân bên trong công viên vừa hoàn thiện.

Khu vui chơi cộng đồng tại công viên với toàn bộ cây xanh được giữ lại.

Toàn bộ công viên được đặt trên khu đất hình tam giác. Các nhà thiết kế bo mềm các cạnh, đặt ở trung tâm công viên một quảng trường hình tròn rộng 1.800m2, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống. Giọt nước tan ra thành những gợn sóng lan tỏa xung quanh, như chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng con người đến tương lai tốt đẹp.

Tượng đài Giọt nước là tâm điểm của công viên, cao 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim – biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp: Nỗi đau không thuộc về riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia bởi cả cộng đồng, trong yêu thương, đùm bọc.

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước. Ban đêm, 360 ngọn nến cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo nên một không gian lung linh, như khu rừng ánh nến, tưởng niệm những con người không may mắn trong đại dịch.

Các biệt thự cổ cũng được cải tạo, mở ra những không gian mới...

Trong công viên, toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ được giữ gìn; các biệt thự cũ cũng được tôn tạo, mở ra không gian triển lãm, thư viện… Ngoài ra, nơi đây có nhiều không gian mở dành cho thể thao, sinh hoạt cộng đồng, cùng với những khu vườn tượng.