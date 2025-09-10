Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ

Sáng 10/9, tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con tổ chức lễ tưởng niệm tròn một năm ngày xảy ra trận lũ quét thảm khốc ở thôn Làng Nủ, cướp đi sinh mạng của 67 người dân.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do hoàn lưu cơn bão Yagi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Lào Cai. (Ảnh: D.Đ.H.)

Trong khoảnh khắc trang nghiêm, đại diện chính quyền xã xúc động chia sẻ, buổi lễ không chỉ để tưởng nhớ những người đã mãi mãi ra đi, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

“Chúng tôi xin nghiêng mình trước những mất mát to lớn của đồng bào, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Làng Nủ trong suốt một năm qua”, lãnh đạo xã Phúc Khánh bày tỏ.

Bão số 3 (Yagi) vào tháng 9/2024 để lại hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc. Tại Lào Cai, thôn Làng Nủ là nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, hoa màu và cướp đi sinh mạng của 67 người, khiến cả bản làng chìm trong tang thương.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà cho các hộ gia đình có nạn nhân thiệt mạng. (Ảnh: D.Đ.H.)

Ngay sau thảm họa, với sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh Lào Cai nhanh chóng triển khai xây dựng khu tái định cư mới trên đồi Sim, cách vị trí cũ khoảng 2km. Tại đây, 40 ngôi nhà sàn bê tông kiên cố theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày được dựng lên, cùng với nhà văn hóa, lớp học, đường giao thông, điện lưới và các công trình phụ trợ.

Đến nay, 33 căn đã được bàn giao cho các hộ gia đình; số còn lại được tận dụng làm nơi dạy nghề thêu, nơi sinh hoạt cộng đồng, hoặc phục vụ du khách khi tới tìm hiểu và sẻ chia cùng bà con.

Trong suốt một năm qua, không chỉ chính quyền mà hàng trăm tổ chức xã hội, đoàn thiện nguyện và các nhà hảo tâm khắp mọi miền đất nước đã hướng về Làng Nủ.

Từng chuyến xe chở nhu yếu phẩm, từng suất hỗ trợ tiền mặt, từng gói thuốc phát miễn phí được trao tận tay bà con, trở thành điểm tựa để họ vượt qua mất mát, dựng lại cuộc sống.

Những căn nhà mới không chỉ là chỗ che mưa nắng mà còn là biểu tượng của tình người, của nghị lực đứng dậy sau biến cố.

Làng Nủ dần "hồi sinh" sau thảm họa lũ quét. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đến nay, tại Làng Nủ mới, đời sống người dân dần đi vào nền nếp. Trẻ em lại cắp sách tới trường, ruộng nương được hồi phục, cây xanh phủ lên những triền đồi vốn từng tan hoang.

Ở khu vực cũ, chính quyền đã xây dựng thành khu tưởng niệm, nơi lưu giữ ký ức đau thương và nhắc nhở về sự tàn khốc của thiên tai.