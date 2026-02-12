Vingroup lọt Top 60 công ty tốt nhất Châu Á, xếp trên cả Suzuki, Uniqlo, Grab và Tencent

Theo công bố mới nhất từ tạp chí TIME hợp tác cùng đơn vị nghiên cứu dữ liệu Statista, hai đại diện của Việt Nam là Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes đã xuất sắc ghi tên vào bảng xếp hạng "Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026" (Asia-Pacific’s Best Companies of 2026) .

Kết quả này được đưa ra sau quá trình thẩm định độc lập dựa trên ba nhóm tiêu chí trọng yếu gồm hiệu quả tài chính, sự minh bạch về tính bền vững (ESG) và mức độ hài lòng của nhân viên .

Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt ở thứ hạng cao trong danh sách này là minh chứng rõ nét cho sự thăng hạng về quy mô và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế .

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng năm nay là sự bứt phá của Tập đoàn Vingroup. Với tổng điểm đánh giá 89,68, Vingroup xếp vị trí thứ 57 , nằm trong nhóm 60 doanh nghiệp hàng đầu khu vực .

Vị thế của Vingroup

Khi đặt lên bàn cân so sánh với các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc gia khác, đại diện Việt Nam đã có thứ hạng xếp trên nhiều tên tuổi quen thuộc. Cụ thể, Vingroup đứng trên Geely - hãng xe hơi lớn của Trung Quốc (hạng 60), vượt qua siêu ứng dụng Grab (hạng 69) và xếp trên cả Fast Retailing - tập đoàn mẹ của thương hiệu thời trang Uniqlo (hạng 70).

Thậm chí, xét về tổng điểm, Vingroup còn vượt qua Tencent (hạng 100) hay các thương hiệu xe hơi lâu đời của Nhật Bản như Suzuki (hạng 92).

Động lực chính giúp Vingroup đạt thứ hạng ấn tượng này đến từ kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm tài chính 2025. Doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 332.770 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm trước .

Đây là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc mở bán và bàn giao hàng loạt đại dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước, song song với sự bứt phá mạnh mẽ của mảng công nghệ - công nghiệp .

Bên cạnh hiệu quả tài chính, Vingroup cũng được TIME đánh giá cao ở môi trường làm việc khi xếp hạng 55 toàn cầu về mức độ hài lòng của nhân viên .

Cùng với công ty mẹ, Vinhomes cũng góp mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí 352 với số điểm 80,69 . Doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 154.102 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 183.923 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 30% và 20% so với năm 2024 .

Những con số này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn thiết lập mặt bằng lợi nhuận mới, củng cố vị thế của Vinhomes trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu khu vực .

Ngoài các chỉ số tài chính, yếu tố ESG đóng vai trò then chốt trong đánh giá của TIME. Vingroup tiếp tục ghi điểm nhờ chiến lược phát triển công nghiệp xanh và hệ sinh thái xe điện toàn diện VinFast .

Trong khi đó, Vinhomes gây ấn tượng với mô hình đô thị ESG++ tại siêu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Dự án này không chỉ hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế như BREEAM Communities và ISO 37122 mà còn là ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" của New7Wonders .

Đây là năm thứ ba liên tiếp hệ sinh thái Vingroup được TIME vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu . Trước đó, VinFast từng lọt Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 và Vingroup vào danh sách các công ty tốt nhất toàn cầu năm 2025 .

Việc liên tục xuất hiện và thăng hạng trong các đánh giá của tạp chí Hoa Kỳ 103 năm tuổi này cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng tiệm cận và vượt qua nhiều tập đoàn lớn trong khu vực .