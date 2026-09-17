Sun Group sẽ làm tổ hợp giải trí đêm đẳng cấp quốc tế, lấy cảm hứng từ Clarke Quay của đảo quốc Sư tử Singapore

Sau khi đóng cửa Công viên Rồng từ ngày 14/9, Sun World Hạ Long sẽ mang một diện mạo mới với định hướng trở thành Tổ hợp tổ hợp giải trí 24/7 đẳng cấp quốc tế được lấy cảm hứng từ Clarke Quay - tổ hợp giải trí biểu tượng bên bờ sông của đảo quốc Sư tử Singapore.

Theo kế hoạch nâng cấp toàn diện của Sun World Hạ Long, tuyến Cáp treo Nữ Hoàng và khu vui chơi Đồi Mặt Trời (gồm Vòng quay mặt trời, Vườn Nhật, khu vui chơi trong nhà, các hạng mục trò chơi ngoài trời) và tàu lượn siêu tốc dài nhất châu Á với 1,1km - “Phi Long thần tốc” vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, Công viên Rồng (Dragon Park) sẽ ngừng đón khách và Công viên nước Lốc Xoáy (Typhoon Water Park) sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi. Mới đây, thông tin từ Sun World Hạ Long, Công viên Rồng sẽ chính thức đóng cửa từ ngày 14/9.

Việc chuyển đổi này sẽ mang tới cho Sun World Hạ Long một diện mạo mới, với định hướng trở thành Tổ hợp tổ hợp giải trí 24/7 đẳng cấp quốc tế, mang tới một mô hình công viên mở bên vịnh kỳ quan dành cho mọi lứa tuổi, với đa dạng dạng trải nghiệm từ hệ sinh thái vui chơi, ẩm thực và dịch vụ sôi động cả ngày lẫn đêm.

Lấy cảm hứng từ Clarke Quay - tổ hợp giải trí biểu tượng bên bờ sông của đảo quốc Sư tử Singapore, tổ hợp mới Sun World Hạ Long mới mở ra trục lễ hội, khu mua sắm sầm uất, các nhà hàng ẩm thực; quán bar, pub ngoài trời với view trực diện vịnh kỳ quan; sàn diễn âm nhạc và không gian sự kiện đẳng cấp… Đặc biệt, toàn bộ khu vực trục lễ hội và các khu vực mua sắm, ẩm thực… được thiết kế có mái che đa sắc màu mang bản sắc riêng.

Điều này giúp các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra xuyên suốt bốn mùa, bất kể các điều kiện thời tiết. Điểm nhấn tạo sức hút nhất trong tổ hợp mới sẽ là hai show diễn nghệ thuật và các màn trình diễn pháo hoa được đầu tư quy mô xứng tầm quốc tế - dự kiến trình diễn thường xuyên tại sân khấu trung tâm của Sun World Hạ Long mới và Quảng trường Sun Carnival kế bên.

Bên cạnh đó, tổ hợp còn được đầu tư bài bản về cảnh quan với hệ thống kênh nước nhân tạo nội khu, những cây cầu thơ mộng, đài phun nước nghệ thuật và những thảm cây hoa bốn mùa rực rỡ, kiến tạo không gian trải nghiệm lãng mạn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của cộng đồng cư dân quanh công viên cũng như hoạt động tham quan, vãn cảnh thư giãn của du khách bốn phương.

Nằm bên bờ vịnh di sản thiên nhiên thế giới, trải dài trên diện tích hơn 214ha, Sun World Hạ Long là tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu miền bắc Việt Nam với ba hạng mục chính: Công viên Rồng, Công viên nước Lốc Xoáy và Cáp treo Nữ Hoàng - Đồi Mặt Trời. Kể từ khi khai trương năm 2016 đến nay, tổ hợp đã đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, không chỉ là biểu tượng của du lịch Quảng Ninh mà còn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền bắc.