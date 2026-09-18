Phát hiện một số xương người trong xe ô tô dưới kênh: Công an vào cuộc điều tra

Giám đốc Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ phát hiện xương người trong ô tô dưới lòng kênh.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ phát hiện xương người trong ô tô dưới lòng kênh.

Chiếc ô tô bán tải được phát hiện dưới kênh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 17/9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh.

Cơ quan chức năng đã trục vớt phương tiện, xác định xe mang biển kiểm soát 51C-383.51. Qua tra cứu, ô tô trên do một công ty tại TP.HCM đứng tên.

Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T. (SN 1981), đăng ký thường trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các hoạt động xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.