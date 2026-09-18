Công an phát thông báo quan trọng về ảnh căn cước của tất cả người dân

Công an tỉnh An Giang có khuyến cáo đặc biệt liên quan đến ảnh căn cước.

‎Chỉ vì muốn nhanh chóng có Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin việc, xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài hoặc thực hiện các thủ tục hành chính, người dân có thể trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Với thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng, quảng cáo dịch vụ “làm Phiếu lý lịch tư pháp nhanh”, gửi đường link giả mạo..., các đối tượng không chỉ nhằm chiếm đoạt tiền mà còn tìm cách thu thập thông tin cá nhân của người dân.

Giả danh cán bộ, quảng cáo “làm nhanh” để tạo lòng tin

Thời gian gần đây, các đối tượng thường chủ động gọi điện từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an hoặc cơ quan chức năng, thông báo hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người dân bị sai sót, thiếu thông tin, “bị lỗi” hoặc cần bổ sung gấp. Một số trường hợp, đối tượng còn thông báo Phiếu đã được cấp nhưng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, yêu cầu người dân chuyển thêm tiền để làm lại hồ sơ hoặc thanh toán phí gửi giấy tờ.

Bên cạnh đó, lợi dụng tâm lý muốn có Phiếu nhanh, các đối tượng lập Fanpage Facebook, tài khoản Zalo, TikTok với tên gọi như “Dịch vụ làm lý lịch tư pháp nhanh”, “Hỗ trợ lý lịch tư pháp toàn quốc”..., sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến cơ quan nhà nước để tạo lòng tin, quảng cáo dịch vụ “cấp tốc” với mức phí cao. Khi người dân chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra những khoản phí khác để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Đáng chú ý, trong quá trình “hỗ trợ làm hồ sơ”, đối tượng thường yêu cầu người dân cung cấp ảnh Căn cước, thông tin nhân thân, cha mẹ, địa chỉ cư trú và nhiều dữ liệu cá nhân khác. Đây là những thông tin nhạy cảm, có nguy cơ bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật nếu rơi vào tay các đối tượng xấu.

Cẩn trọng với đường link, ứng dụng giả mạo

Một thủ đoạn khác là các đối tượng gửi đường link được giới thiệu là Cổng dịch vụ công hoặc hệ thống cấp Phiếu lý lịch tư pháp, yêu cầu người dân truy cập để khai báo, bổ sung thông tin. Thực chất, đây có thể là các trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP.

Một số trường hợp, đối tượng còn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân khi có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cần thực hiện qua các kênh chính thức, đặc biệt là thông qua ứng dụng VNeID; không tìm đến các dịch vụ “làm nhanh”, “cấp tốc” trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, cung cấp ảnh Căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, mã xác thực; không truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn thông báo hồ sơ có sai sót, yêu cầu bổ sung thông tin hoặc chuyển thêm tiền, người dân cần chủ động kiểm chứng với cơ quan chức năng trước khi thực hiện. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền, cần lưu giữ các thông tin, chứng từ liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.