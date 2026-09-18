Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10

Dưới đây là lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10/2026.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thụ hưởng, báo Lao Động đưa tin Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã công bố khung kế hoạch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kỳ tháng 10/2026. Đáng chú ý, đây cũng là kỳ chi trả đầu tiên ghi nhận bước tiến mới trong việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Khung thời gian chi trả lương hưu tháng 10/2026

Công tác chi trả chế độ lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 10/2026 tiếp tục được triển khai linh hoạt qua hai phương thức: chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng và nhận tiền mặt thông qua hệ thống bưu điện.

Cụ thể, lộ trình chi trả diễn ra như sau:

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Cơ quan BHXH lưu ý, đây là khung thời gian tiêu chuẩn chung của toàn quốc. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, địa bàn sinh sống hoặc đặc thù của từng địa phương, lịch chi trả tại cơ sở có thể có sự linh hoạt nhất định. Người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH địa phương hoặc bưu điện quản lý địa bàn để nắm bắt thông báo giờ giấc chi tiết.

Bước đột phá: Nhận lương hưu, an sinh xã hội qua tài khoản VNeID từ ngày 28/9

Kỳ chi trả tháng 10/2026 diễn ra ngay sau một cột mốc quan trọng về chuyển đổi số an sinh xã hội. Cụ thể, căn cứ theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 13/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử), quy định về "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Quy định này mở ra thêm một kênh nhận tiền văn minh, an toàn và thuận tiện cho công dân thuộc diện thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, tiền hỗ trợ và lương hưu.

Tuy nhiên, bản chất tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một tài khoản ngân hàng độc lập mới phát sinh, mà VNeID đóng vai trò như một hạ tầng định danh tin cậy. Thông qua ứng dụng, người dân có thể liên kết trực tiếp tài khoản thanh toán ngân hàng sẵn có, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động (Mobile Money) mà mình đang sử dụng để tiếp nhận các khoản chi trả an sinh xã hội và lương hưu hợp pháp.

Việc thiết lập tài khoản an sinh xã hội trên VNeID là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư với an sinh xã hội, giảm thiểu tối đa các thủ tục giấy tờ trung gian, hạn chế việc phải đi lại nhận tiền mặt và đảm bảo các khoản hỗ trợ của Nhà nước đến đúng người, đúng thời điểm một cách minh bạch, an toàn nhất.

Hướng dẫn chi tiết các bước tạo lập và liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Để nhận các khoản chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc tiền hỗ trợ chính sách trực tuyến, người dân có thể chủ động liên kết tài khoản ngân hàng vào mục Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Điều kiện chuẩn bị trước khi thực hiện

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Các bước thực hiện

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lưu ý: Nếu trước đây bạn mở tài khoản tại ngân hàng bằng CMND 9 số cũ, hãy nhập thêm số CMND cũ khi hệ thống có ô yêu cầu để đối soát.

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, số Căn cước, số tài khoản nhận tiền). Tích chọn vào ô đồng ý chia sẻ dữ liệu/cam kết thông tin chính xác, sau đó nhấn Gửi yêu cầu (hoặc Xác nhận).

Hệ thống VNeID sẽ tự động gửi yêu cầu đối soát sang hệ thống ngân hàng. Sau khi hoàn tất (thường trong vòng vài phút đến tối đa 24 giờ), tài khoản sẽ hiển thị trạng thái đã liên kết thành công và được đánh dấu là Tài khoản hưởng an sinh xã hội. Bạn có thể theo dõi tiến độ phê duyệt tại mục Lịch sử đăng ký trong ứng dụng.

Lưu ý quan trọng khi liên kết

Tính chính chủ: Số tài khoản nhận tiền bắt buộc phải mang tên chính chủ của người đứng tên tài khoản VNeID.

Mỗi thời điểm chỉ chọn 1 tài khoản mặc định: VNeID cho phép tích hợp nhiều thẻ/tài khoản thanh toán, nhưng bạn chỉ định danh duy nhất một tài khoản làm nơi tiếp nhận các khoản an sinh xã hội. Nếu muốn thay đổi ngân hàng nhận tiền sau này, bạn chỉ cần vào mục Tùy chỉnh thông tin để liên kết sang số tài khoản mới.