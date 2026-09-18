Nhiều tỉnh, thành sẽ có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin dự báo về đợt mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/9), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ đêm nay đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo từ đêm mai và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 ngày 19/9

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.