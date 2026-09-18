Giầy Thượng Đình thay Tổng Giám đốc mới

Giầy Thượng Đình bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay ông Nguyễn Thành Nhơn kể từ ngày 17/9/2026.

CTCP Giầy Thượng Đình (MCK: GTD, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo về thay đổi nhân sự gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Giầy Thượng Đình miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Nhơn kể từ ngày 17/9/2026. Được biết, ông Nhơn đã có đơn xin từ nhiệm do thay đổi về kế hoạch công tác và nhiệm vụ được cổ đông phân công trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, Giầy Thượng Đình quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn vào vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 17/9/2026.

Ảnh minh họa: GTD

Được biết, ông Vũ Minh Tuấn (SN 1977) hiện là đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG, sàn HoSE) và các đơn vị thành viên.

Cụ thể, ông Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của CTCP Vinaconex 27, Phó Giám đốc Ban đầu tư của Vinaconex, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Đông Bắc Vinaconex.

Trong một diễn biến khác, mới đây UBCKNN đã có Công văn số 8900/UBCK-QLCB về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Giầy Thượng Đình. Đây là phương án đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 5/2026.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 216,5 triệu cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý II/2026 và sau khi UBCKNN chấp thuận bằng văn bản. Nếu thành công, vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình sẽ tăng từ 93 tỷ đồng lên 2.258 tỷ đồng.

Với số tiền 2.165 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên, Giầy Thượng Đình sẽ dùng 2.000 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội; còn 165 tỷ đồng dùng để di dời cơ sở sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi đến Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Thời gian giải ngân từ 2026 đến 2030.

Được biết, dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.907 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nguồn vốn được lấy từ vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác.