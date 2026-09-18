Công an tìm người liên quan đối tượng Phan Ngọc Anh

Cơ quan Công an đề nghị những ai bị Phan Ngọc Anh chiếm đoạt tiền liên hệ để phối hợp, giải quyết.

Công an TP Hà Nội ngày 18/9/2026 đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Phan Ngọc Anh.

Theo đó, quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6/2022, lợi dụng lòng tin của chị N.T.T (SN 1991, trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội), Phan Ngọc Anh đưa ra thông tin gian dối về việc có người quen làm việc tại Công ty Cổ phần C.P - chi nhánh Xuân Mai và có thể đăng ký phương tiện vận chuyển thực phẩm cho công ty này.

Đối tượng Phan Ngọc Anh - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngọc Anh cho biết đang tìm người góp vốn mua xe ô tô tải đông lạnh đã qua sử dụng để chở hàng cho Công ty Cổ phần C.P - chi nhánh Xuân Mai; lợi nhuận từ hoạt động vận chuyển sẽ được chia theo tỷ lệ góp vốn. Tin tưởng những thông tin trên, chị N.T.T đã góp vốn và bị Ngọc Anh chiếm đoạt số tiền 665.000.000 đồng.

Để phục vụ mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an đề nghị những ai bị Phan Ngọc Anh chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (15 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ thụ lý (SĐT: 0978771863) để phối hợp, giải quyết.