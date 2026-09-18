Vụ phát hiện bộ xương người trong xe bán tải dưới kênh: Hé lộ người mất tích khi đi thu nợ

Tháng 6/2026, bà L.T.M.T. (50 tuổi, Giám đốc Công ty Y.N.) phân công 3 người đàn ông đi thu hồi công nợ nhưng 1 người đã mất tích sau đó.

Liên quan đến sự việc phát hiện chiếc xe bán tải dưới kênh Chẹt Sậy (khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) gây xôn xao dư luận, chiều ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ việc, theo báo Dân Việt.

Thông tin ban đầu, chiếc xe bán tải gặp nạn mang BKS 51C - 383.51, là tài sản của Công ty Y.N. (trụ sở tại xã Tân Nhựt, TP.HCM) do bà L.T.M.T. (50 tuổi) làm giám đốc.

Trước đó vào ngày 8/6/2026, bà T. phân công 3 người gồm: Ông N.V.H. (49 tuổi); ông Đ.H.Tr. (43 tuổi, cùng trú ở TP.HCM) và ông L.H.T. (45 tuổi, ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa bàn tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (cũ) để thu hồi công nợ.

Ông H. điều khiển xe bán tải nêu trên chở ông Tr. và T. cùng đi. Sáng ngày 12/6, cả 3 người đến một quán cà phê ở phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Ông Tr. mang theo cặp màu đen, bên trong có hơn 363 triệu đồng tiền thu công nợ cho công ty. Khi cả 3 đang uống cà phê thì ông T. mượn chìa khóa xe để mở cửa lấy tài liệu báo cáo về công ty.

Chiếc xe bán tải nằm dưới đáy kênh được trục vớt lên bờ, bên trong phát hiện có bộ xương người. (Ảnh: MXH)

Tiếp đó, ông T. nói điều khiển xe đi ăn sáng. Một lúc sau, khi ông Tr. nhắn tin hỏi thì được ông T. trả lời là bị tiêu chảy phải đi truyền nước. 20 phút sau, ông Tr. nhận được tin nhắn của ông T. với nội dung: “2 anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về”.

Ông Tr. và ông H. về khách sạn lấy đồ và đợi song không thấy ông T. trở lại và mất liên lạc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Từ đó đến nay, ông T. vẫn mất tích.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, qua khám nghiệm tử thi, nhận định ban đầu nạn nhân cao khoảng 1m68, độ tuổi từ 40 - 45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu mẫu, tiến hành trưng cầu giám định ADN để xác định nhân thân, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Khu vực kênh nơi phát hiện chiếc xe bán tải. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó vào ngày 17/9, một người dân trong lúc đi đánh cá trên kênh đã phát hiện chiếc xe bán tải dưới lòng kênh nên trình báo cơ quan chức năng.

Chiếc xe sau đó đã được trục vớt lên bờ. Cơ quan điều tra xác định chiếc ô tô bán tải mang biển số TP.HCM, bám đầy bùn đất, bị móp méo nhiều chỗ, vỡ kính lái, gãy nắp capo trước. Đáng chú ý, trên xe có một bộ xương người, giấy tờ tùy thân mang tên L.H.T. (sinh năm 1981, trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũ, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), giấy tờ có ghi tên công ty cùng một túi da bên trong có 144 triệu đồng.