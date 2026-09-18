Sông Bùi vượt báo động 3, đê ngập sâu, dân Xuân Mai lũ lượt di dời

“Sáng nay nước bắt đầu dâng qua đê, đến chiều gia đình tôi phải chuyển sang nhà chị gái để tránh ngập. Tôi vừa đi làm, vừa phải trông con nên nước ngập khiến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn, đi lại cũng rất khó khăn”, chị Lãi nói.